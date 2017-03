Door Sander van Voorst, woensdag 22 maart 2017 12:29, 13 reacties • Feedback

Submitter: sebastius

Als je aanstaande zaterdag 25 maart nog niets te doen hebt, is het wellicht een idee om bij een Nederlandse hackerspace langs te gaan. Tien van de in totaal zestien Nederlandse hackerspaces houden dan een open dag, waarop verschillende activiteiten gepland staan.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om zelf objecten te 3d-printen of aan de slag te gaan met solderen, wat altijd van pas kan komen. Als je wel eens op Tweakers berichten leest over Arduino's of Raspberry Pi's, maar eigenlijk geen idee hebt wat je ermee aanmoet, zijn er ook met deze bordjes introductieactiviteiten te doen. Daarnaast is er bijvoorbeeld een introductie tot Linux, waarvoor wel een eigen laptop nodig is. Een netbook zal waarschijnlijk ook geschikt zijn. Kwetsbaarheden in software en privacy staan eveneens op de lijst van thema's.

De hackerspaces gaan zaterdag open om 11:00 en blijven dat tot 17:00. Sommige plaatsen zijn ook 's avonds nog geopend. De deelnemende spaces zijn dit jaar Bitlair in Amersfoort, Technologia Incognita in Amsterdam, Hack42 in Arnhem, RevSpace in Leidschendam, TkkrLab in Enschede, Maakplek in Groningen, ACKspace in Heerlen, Frack in Leeuwarden, Randomdata in Utrecht en de Pixelbar in Rotterdam. De locatie van die laatste space werd in februari 2016 geopend.

Het aanmelden voor een bezoek aan de hackerspaces is niet nodig. De locaties worden over het algemeen gerund door vrijwilligers en bieden ruimte voor hackers in de breedste zin van het woord. Zoals aan de activiteiten te zien is, kan het 'hacken' betrekking hebben op van alles, van het maken van voorwerpen en systemen tot het werken met software en het houden van lezingen en presentaties. Lid worden van een hackerspace staat in principe voor iedereen open, in veel gevallen staat daar een kleine vergoeding tegenover.

Foto van hackerspace RevSpace in Den Haag, opgericht in 2009