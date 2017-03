Door Bauke Schievink, vrijdag 24 maart 2017 18:06, 9 reacties • Feedback

Joey Meyer heeft zijn Raspberry Pi voor een bijzonder project ingezet: hij heeft het bordje namelijk gebruikt als basis voor een schaakrobot. Deze Raspberry Turk kan schaakstukken herkennen en ze zelfstandig op een andere plaats neerzetten.

Op zijn website toont Meyer de robot, en levert daarbij ook nog eens de instructies om zelf een dergelijke schaakrobot in elkaar te klussen. Voor de hardware is onder andere een Raspberry Pi en de Raspberry Pi Camera nodig, terwijl de software in Python is geschreven. Daarbij kan het systeem zelfstandig de verschillende schaakstukken van elkaar onderscheiden, en hoe dat werkt wordt op een van de webpagina's uitgelegd.

Zoals het een echte robot betaamt kan de Raspberry Turk zelfstandig beslissingen nemen. De software wordt aangedreven door Stockfish, dat door Meyer wordt omschreven als de beste opensource-schaakengine ter wereld. Overigens stelt Meyer op termijn nog een eigen schaakengine te willen ontwikkelen.

Hoe goed je moet zijn in schaken om de Raspberry Turk te verslaan is niet duidelijk. Volgens Meyer is zijn machine gebaseerd op de Mechanical Turk, een 'schaakrobot' uit de 18e eeuw, die uiteindelijk nep bleek te zijn; in de Turk bleek een menselijke schaker te zijn verstopt die de machine bediende.