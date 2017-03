Door Julian Huijbregts, woensdag 22 maart 2017 10:37, 9 reacties • Feedback

Woensdagavond om 22:55 uur zendt BNN de documentaire The Gamechangers uit. De docu gaat over de Eindhovense start-up Manus, die al een aantal jaar werkt aan handschoenen voor gebruik in combinatie met vr-brillen.

Begin maart kondigde Manus aan dat een ontwikkelaarsversie van de handschoen in het tweede kwartaal van dit jaar geleverd zal worden voor duizend euro. De documentaire van Daan Willekens vertelt het verhaal van 'een stel nerds uit Eindhoven' die op hun studentenkamer met het idee voor een gamehandschoen komen. De film richt zich op de ontwikkelingen binnen het team en de 'lange weg naar Silicon Valley'.

In 2014 hadden de bedenkers het plan om via Kickstarter geld op te halen, maar daar zagen ze snel na de start van de campagne van af omdat hun prototype nog niet goed genoeg was. Dat betekende niet het einde van de ontwikkeling van de Manus Machinae, want de start-up wist geld binnen te halen van investeerders.

Omroep BNN zendt The Gamechangers uit op NPO 2 om 22:55 uur. De uitzending van woensdagavond is de première van de documentaire.

Trailer van The Chamgechangers

Tweakers ging vlak na de aankondiging van het project in 2014 al langs bij de start-up in Eindhoven om een prototype van de Manus uit te proberen en een videoreportage te maken.