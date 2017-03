Door Arnoud Wokke, dinsdag 21 maart 2017 07:25, 3 reacties • Feedback

Een ontwikkelaar heeft een Gameboy-emulator aan de praat gekregen op een tweede generatie Apple Watch. Vanwege de vele knoppen van de oude Nintendo-handheld en het feit dat de Apple Watch geen OpenGL of Metal ondersteunt, bleek dat nog knap lastig.

De Canadese ontwikkelaar noemt de emulator Giovanni naar de schurk uit Pokémon Yellow voor de Gameboy en heeft een post gepubliceerd over de ontwikkeling van de software. De belangrijkste hobbel om te nemen was het aan de praat krijgen van de graphics zonder OpenGL en Metal. Net als een eerdere ontwikkelaar die Doom draaide op de Apple Watch, gebruikte de Canadees CoreGraphics om de juiste beelden op het scherm te krijgen. Dat is een heel gepiel en hij hoopt daarom dat Apple in watchOS 4 OpenGL of Metal gaat ondersteunen.

Als basis voor de emulator gebruikte hij Gambatte, een bestaande Nintendo-emulator voor iOS. Het navigeren door menu's gebeurt door de digitale kroon aan de rechterkant van de Apple Watch. De bediening van het d-pad zit aan de linkerkant van het scherm, de A-knop gebruikt ook het touchscreen maar dan de rechterkant. Start, Select en B zitten op het scherm.

Wie de emulator gelijk wil installeren en wil beginnen met spelen, wacht een teleurstelling. Apple zou deze software nooit toestaan en dus zul je het moeten sideloaden. Bovendien vallen de framerates nog tegen op de nieuwste Apple Watch en heeft de ontwikkelaar het niet geprobeerd op het Apple-horloge van de eerste generatie. En o ja, het horloge is misschien een beetje klein om lange tijd om te gamen natuurlijk. Wie daar allemaal niet mee zit of wie gewoon nieuwsgierig is, kan de broncode bekijken op GitHub en de gameplay bekijken in een gifje.