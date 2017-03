Door Sander van Voorst, vrijdag 17 maart 2017 18:12, 10 reacties • Feedback

Gamen is leuk, maar vaak gaat het gepaard met ijskoude handen als een intensieve speelsessie is afgelopen. Dit verschijnsel deed zich ook voor bij een stel Deense gamers, die daarom de zogenaamde Heatbuff hebben ontwikkeld. Deze verwarmt gamershandjes met infraroodgolven.

Inmiddels hebben de Denen met hun Kickstarter-project genoeg geld ingezameld om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de Heatbuff, waarvan het idee in mei 2016 ontstond. Sindsdien hebben de bedenkers een prototype weten te ontwikkelen en werken zij sinds januari van dit jaar fulltime aan het project. Het idee is ontstaan toen de Denen een e-sportsstream zaten te kijken, waarin professionele gamers hun handen warmden aan kleine hittezakjes.

Het product was eerst gericht op pro-gamers, maar laters realiseerden de bedenkers zich dat het ook voor de gewone sterveling een uitkomst kan zijn. Het is de bedoeling om in december de eerste exemplaren te leveren. Volgens de makers verwarmt de Heatbuff handen tot kamertemperatuur en door de inzet van infrarood moet het toetsenbord niet warm worden. Ook zou het onmogelijk zijn om je handen aan het ding te branden.

In feite is het niet meer dan een terrasverwarmer op bureauformaat, maar wellicht een uitkomst voor gamers die lijden onder koude handen. De normale verkoopprijs van het apparaat moet uitkomen op honderd euro.