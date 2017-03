Door Arnoud Wokke, donderdag 16 maart 2017 11:57, 11 reacties • Feedback

Het zal je maar gebeuren: je gaat zitten op je kat omdat je verdiept bent in virtual reality en je hem daar niet kunt zien. Een ontwikkelstudio liep tegen datzelfde probleem aan en werkt aan een oplossing: een tracker om huisdieren zichtbaar te maken in vr.

De oplossing werkt alleen met de HTC Vive en is vrij eenvoudig, schrijft de maker Triangular Pixels op de eigen site. Eigenaren van een huisdier die een seintje willen krijgen als die in de buurt komt van het 'speelveld' in virtual reality kunnen het dier een lichte tracker opdoen. Die kan contact maken met de Lighthouses, de apparaten waarmee de Vive de locatie van de bril en controllers bijhoudt.

Vervolgens moet een app het huisdier zichtbaar maken in virtual reality zodra die in het gebied komt waar de speler in virtual reality zit. Het gaat vooralsnog om een concept. De tracker zelf bestaat al wel, maar de vierkoppige studio werkt nog aan de software die het huisdier zichtbaar moet maken. Het is onbekend of en wanneer de truc als product op de markt komt. De truc maakt gebruik van de Vive Tracker, die binnenkort uitkomt voor de vr-headset.