Apple is Doomed: ontwikkelaar draait DOOM op Lightning-naar-HDMI-dongel

Een ontwikkelaar heeft de game DOOM werkend gekregen op een dongel van Apple. De dongel, die aan de ene kant een Lightning-connector heeft en aan de andere een HDMI-poort, is in feite een kleine computer met een eigen soc en een klein werkgeheugen.

De ontwikkelaar, online bekend als Nyan_Satan, heeft al jaren interesse in de werking van de 59 euro kostende dongel. Lightning kan standaard geen HDMI-signaal uitsturen, dus een iOS-apparaat kan de videostream en audio comprimeren en via de dongel naar een uitvoerapparaat sturen. De software heeft net als iOS een Darwin-kernel en ondersteunt Apple Secure Boot.

Nyan_Satan sloot zes jaar geleden de mogelijkheid al niet uit dat DOOM erop zou kunnen draaien. De ontwikkelaar zegt niets over hoe dat precies is gelukt. De opstelling laat ook een MacBook zien, vermoedelijk om een hack uit te voeren om het laten draaien van DOOM op de dongel mogelijk te maken. DOOM werkt niet vlekkeloos, zo zegt de ontwikkelaar. "Er is nog veel werk te doen."