Student die iPhone van usb-c voorzag, zet Lightning-connector in Android-toestel

De student die vorig jaar een iPhone met usb-c uitrustte, heeft 'om balans aan te brengen in de chaos' een Android-telefoon uitgerust met een Lightning-poort. De poort ondersteunt zowel laden als dataoverdracht.

Ken Pillonel, masterstudent robotica, verzekert de kijkers ervan dat het geen 1-aprilgrap is, hoewel zijn video wel bewust op die datum uitkomt. De kabel zelf vormde nog een uitdaging. Tegenover Engadget vertelt hij dat de Lightning-kabel van Apple 'niet dom' is en 'alleen Apple-apparaten wil opladen'. Hij moest de kabel dus weten te 'foppen' en zijn oplossing ook nog passend in de telefoon krijgen. Dat laatste lijkt overigens niet volledig gelukt: het kabeltje steekt iets meer uit het Android-toestel dan de iPhone.

De maker kwam vorig jaar in het nieuws omdat hij een iPhone X wist uit te rusten met een usb-c-connector. Deze ondersteunde ook dataoverdracht en laden en hij verkocht het apparaat op eBay voor 86.000 dollar. Alleen een system restore en systeemupdate zou zijn mods ongedaan maken. Apple is de enige grote partij die niet het inmiddels gangbare usb-c op zijn apparaten zet, enkele uitzonderingen daar gelaten. De Europese Commissie wil daar overigens verandering in brengen.

Pillonel zegt te werken aan een volledige video waarin hij de build uiteenzet. Wellicht dat hij zijn documentatie ook weer online zet, net als hij dat deed met de aangepaste iPhone.