Pikante eitjes, de terugkeer van 3dfx en meer 1-aprilgrappen

De ultieme gamehandheld met uitschuifbaar toetsenbord, sensorenpakken die je laat voelen wat je gamepersonage overkomt en MSI die met een Voodoo-kaart komt. Het internet bevatte op vrijdag weer tal van 1-aprilgrappen.

Elk jaar is het daags voor, of op 1 april, weer opletten geblazen voor de internetgebruiker. Bedrijven slingeren dan immers van tal van pranks en andere aankondigingen de wereld in en dat met de bedoeling om een glimlach op ieders gezicht te toveren. Die aankondigingen zijn als grapje bedoeld, maar moeten ook aantonen hoe creatief de marketingafdeling van een bedrijf wel niet is. Soms passeren enkele leuke vondsten of goed uitgewerkte concepten de revue, en die overlopen we vandaag.

Als je als techbedrijf vandaag de dag de blits wilt maken, introduceer je natuurlijk een handheld. Of beter nog, je toont een concept van een futuristische handheld die er helemaal niet gaat komen. Is het 1 april? Dan voeg je er wat totaal niet realistische specs aan toe. Zoals NZXT heeft gedaan bij de NZXT H-AND, een handheld met apu met 32 cores, 12"-scherm met 800dpi en, last but nog least: uitschuifbaar toetsenbord.

Razer richt zich op een andere hype: de metaverse. Met de Razer HyperSense Suit voel je elke crash, stoot, steek en andere nare dingen die je in games kunt overkomen. De werking is gebaseerd op de 1.333.337 sensoren die in het pak van Flowknit Fabric zijn verwerkt. Het pak laadt zich via kinetische energie van de gebruiker en uiteraard is er ondersteuning voor Chroma RGB zodat je virtuele sensaties met mooie kleurtjes wordt omgeven.

MSI Australie was er, logischerwijze, vroeg bij met zijn 3dfx Voodoo5 7000-kaart. Dit is een Extreme 2D/3D accelerator met maar liefst 48GB Gddr7-geheugen. Liefhebbers die warme gevoelens kregen bij het zien van de naam 3dfx konden een pre-order plaatsen, maar zoals zo vaak afgelopen jaren leek het aanbod beperkt want de pagina is inmiddels offline.

TransIP vond 1 april een geschikte dag om verontschuldigingen aan klanten aan te bieden. En wel omdat het bedrijf wel blades aanbiedt, in de vorm van BladeVPS, maar nooit daadwerkelijk fysieke blades leverde. Het bedrijf publiceert instructies hoe klanten zelf blades kunnen claimen en maken, waar het nodige knip- en vouwwerk bij komt kijken.

Al enkele jaren heeft Flitsmeister zijn ONE- en TWO-apparaatjes, en daar voegt het bedrijf het EI aan toe. Dat doet het bedrijf met EasyToys met de slogan 'veilig (thuis)komen. Onder het mom het nuttige aan het aangename koppelen, beloont het Flitsmeister EI chauffeurs die zich aan de toegestane snelheid houden met 'sensuele en prikkelende trillingen'. Overtreedt de bestuurder de maximale snelheid? Dan stopt het ei met trillen. "Zo wordt het heel makkelijk om je aan de regels te houden, want we weten allemaal hoe vervelend het is als je plezier vroegtijdig wordt verstoord. "

Stackoverflow is eindelijk met zijn tijd meegegaan door filters aan te bieden, waar gebruikers dankbaar mee aan de slag gingen.

En dan was er nog Ziggo met zijn WiFiets. 'Speciaal ontwikkeld voor de verbonden fietser'. De WiFiets heeft een router geïntegreerd in het frame, wordt geleverd met extra breedband en met twee harde schijfremmen.