Je moeder als thermostaat, een linkshandigencamera: het is weer 1 april

13 augustus is het Wereld Linkshandigendag, dus waarom zou Sony uitgerekend vandaag met een camera voor linkshandigen komen? Ah, omdat het natuurlijk 1 april is! Tweakers speurde het internet af en stuitte op meer van zulke ludieke 1 aprilgrappen.

Sony komt met linkshandigencamera

Groot nieuws voor linkshandigen: volgens Kamera Express komt Sony met de A7L V, als tegenhanger van de A7R V. Het is een goed doorgevoerde grap: er is een preview op YouTube en een productpagina. Daarin hebben ze zich zelfs ingehouden en ondanks dat alles gespiegeld is het woord 'spiegel', toch een dingetje in de camerawereld, vermeden.

Bij nadere inspectie zagen we toch wel wat dingen die weggaven dat het niet echt is. In de hele video is het scherm niet te zien en de afwerking van de camera voor linkshandigen is toch iets minder dan we van Sony zouden verwachten.

Je moeder is zelf een thermostaat

Coolblue pakt deze keer uit met Yamuda (spreek het uit en je hoort het meteen) een slimme thermostaat die je ongevraagd energie laat besparen door je douche uit te zetten, je temperatuur omlaag te draaien ('je trekt maar een trui aan') en het licht uit te zetten. Het werkt met een E-Ei in de meterkast.

Komt NZXT binnenkort met een eigen videokaart?

NZXT, een Amerikaanse fabrikant van pc-behuizingen, -componenten en -koelsystemen bestaat bijna twintig jaar en heeft in die periode al een aardig klantenbestand kunnen opbouwen. Het bedrijf claimt vandaag dat het binnenkort met een eigen grafische kaart op de markt komt, maar dat is volgens de vele fans een grap. Gek genoeg heeft NZXT deze ‘mop’ in september van vorig jaar al eens gemaakt. Wat zou daar achter zitten?

De vermeende NZXT-videokaart

Razer introduceert muis met scheermesjes en rgb

Razer doet dit jaar zijn merknaam weer alle eer aan. De fabrikant brengt immers een nieuwe computermuis op de markt die ook scheermesjes bevat. De muis kreeg de naam Razer Razer mee en moet gamers helpen om altijd fris (en haarvrij) te blijven tijdens een potje. De scheermesjes bevatten natuurlijk ook rgb-verlichting.

Razer Razer-computermuis

MSI brengt eigen energiedrankje uit

Het Taiwanese Micro-Star International, beter bekend als MSI, introduceerde vandaag een geheel nieuw product: de MSI Energy Drink. Dit drankje bevat volgens MSI geen suiker, maar zit wel boordevol energie. Het bedrijf richt zich met deze grap op gamers, want het drankje zou speciaal voor dit publiek zijn gemaakt.

MSI Energy Drink

Xs4all komt terug

Ja, daar hadden ze je even, of niet? Misschien had Freedom Internet wel de pijnlijkste grap van 2023, want met de aankondiging dat het bedrijf de merknaam Xs4all had overgenomen kwam er wel wat oud zeer boven. De provider werd immers opgericht nadat KPN in 2019 de merknaam Xs4all en veel interne middelen stopzette. Daar waren zoveel klanten boos over, dat Freedom Internet binnen afzienbare tijd een succesvolle nieuwe provider kon worden met dezelfde kernwaarden als zijn spirituele voorganger.

Freedom ging zelfs zover dat het de url freedommoetblijven.nl opzette, uit zogenaamde onvrede van Freedom-klanten. Dat is een flinke knipoog naar xs4allmoetblijven.nl, de petitie die de start van Freedom betekende.

Freedom zegt nu dat de merknaam helemaal niet terugkomt. Het was een grap, waar volgens de provider 'honderden mensen in trapten' door de klantenservice plat te mailen en op Facebook te reageren.

Wiebeloogjes en meer in Overwatch 2

Blizzard houdt de traditie van 1 aprilgrappen al enkele jaren is stand en dat is in 2023 niet anders. De gameontwikkelaar heeft dit jaar opnieuw wiebeloogjes toegevoegd aan de heroes uit Overwatch 2 en sommige van hen ook enkele nieuwe en gekke mogelijkheden gegeven. De personages kunnen dit weekend ook enkele nieuwe credo’s roepen die helemaal passen bij het thema van 1 april. Een lijst van alle wijzigingen vind je terug op de website van Blizzard.