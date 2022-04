Koeienhotspots, Ctrl-C/Ctrl-V-keyboard en bbq-koelpasta: het is weer 1 april

Namen van auto's vervangen door QR-codes om direct contact op te nemen met de chauffeur, een draadloze voeding en koeien in Twente die dienst gaan doen als wifihotspot. Het was weer lachen, gieren, brullen op deze 1 april.

Elk jaar zoeken tweakers zich weer suf op de site: zou er nu wel weer een mooie 1-aprilgrap op Tweakers zijn? Maar nee: iets dat je elk jaar doet, is voorspelbaar en dus doen we al een paar jaar niks meer. Wie weet wat er in de volgende jaren gaat komen, maar voor nu moeten we op deze site teren op klassiekers als Tweak Battle en Biks 'n Bytes.

Google vindt het, voor het tweede jaar op rij, niet gepast om 1-aprilgrappen te doen vanwege de coronapandemie, meldt Business Insider. Zonde natuurlijk, want vorige jaren kwam de zoekgigant altijd met een reeks vaak goed uitgewerkte grappen.

Auto's in de ruimte

Niet iedereen doet alsof het 32 maart is, want veel organisaties en bedrijven hebben wel grappen voorbereid. De auto-industrie is uitstekend vertegenwoordigd. Dacia stuurt een Duster-auto de ruimte in als 'betaalbaar ruimtevaartprogramma' onder de naam Dustar. Opel vervangt modelnamen op de behuizing van auto's door zelfontwikkelde iQR-codes, zodat andere weggebruikers gelijk een bericht kunnen sturen naar het infotainmentsysteem om een compliment uit te delen aan de chauffeur voor de rijstijl.

Sneuneus van de automarkt deze week is Volkswagen, dat in de VS verder zou gaan onder de naam Voltswagen. Een nieuwe naam klinkt na de leugens rondom dieselgate oprecht als een goed idee volgens veel mensen en Volkswagen weigerde in eerste instantie toe te geven dat het een grap was. Voor bedrijven die liegen om een 1-aprilgrap vol te houden, is een speciaal plekje in de hel gereserveerd, zegt Tweakers-redacteur Jurian Ubachs.

Kikker in je hardware

Niet alleen de automarkt stond stil bij 1 april, ook in de hardwaremarkt trokken bedrijven hun grapjas aan. Razer presenteerde bijvoorbeeld RGB-haarverf in zijn Chroma-lijn onder de naam Rapunzel. Extra kudos voor de informatie dat het bestaat uit 1337 actieve ingrediënten natuurlijk.

Megekko pakte uit met een mail aan klanten met allemaal opvallende nieuwe hardware. Zo kun je vanaf donderdag koelpasta kopen met smaak, cheesecake en bbq klinken wel aantrekkelijk, en is er een ultranarrow monitor, naast een draadloze voeding en een braille RGB-toetsenbord. Enige waar we intrapten: de WowVidea RTX 3099-videokaart heeft als levertijd 'onbekend'. Dat had zomaar waar kunnen zijn natuurlijk.

StackOverflow komt met een minimalistisch toetsenbord; je hebt drie toetsen: Ctrl, C en V. De slogan 'Good artists copy. Great artists steal. Greatest artists copy, then paste' is natuurlijk mooi gevonden, maar we werden helemaal enthousiast van het geluid dat het toetsenbord zou moeten maken. Dat is via AI geoptimaliseerd voor productiviteit en verbetering van je stemming.

Lage Landen lachen

Het Nederlandstalige deel van de wereld liet zich niet bepaald onbetuigd deze keer. Soms zijn grappen op het randje van wat mogelijk zou zijn en de Biebdrone van de bibliotheek in Arnhem is daar een van. Immers: boeken uit de bieb bezorgen met een drone klinkt helemaal niet zo scifi. Gamestate zoekt een tester die de hele wereld over wil reizen en permanent wil verblijven in een vijfsterrenhotel om games te testen, terwijl softwarebedrijf Obi4wan al een medewerker heeft gevonden: goochelaar Hans Kazan wordt daar Client Happiness Manager. Coolblue heeft Buiten, waarmee ze klanten meenemen op de fiets, bijvoorbeeld 'bakfietsen, voor culinaire trips'.

Je bent geen rund als je leuk op 1 april stunt en een van onze favoriete grappen van dit jaar komt daarom uit het oosten van het land. Visit Twente zei dat koeien rond Losser voorzien zouden worden van wifiverbindingen. Het is lastig om het lachen in te houden bij vondsten als 'grazendsnel internet' en 'Wi-Fi is een hoeksteen van onze samenleving'. Ze zijn die twee minuten leestijd van het artikel meer dan waard.

Er was meer van Hollandse bodem. Hoorwinkel Schoonenberg heeft een hoortoestel met selectieve noisecancelling en de bol.com-app krijgt net als elke andere app op je telefoon Stories.

Ook uit Nederland is GreenDNS, een onderdeel van PowerDNS. Het is een 'duurzame dns-resolver'. Op zich niet eens zo'n gek idee, totdat je ziet hoe dat precies werkt: met een blockchain op zonnepanelen, en antiphishing omdat de wereld 'toch al overbevist is'. Allemaal zodat als de wereld straks is vergaan aan de klimaatcrisis, iedereen daadwerkelijk kan zeggen: "Het was toch weer dns."

De populaire smarthomedienst Homey zegt dat het met een feature komt die op het eerste gezicht wel zó privacyonvriendelijk klinkt dat je zelfs bij de categorie smarthome nog achter je hoofd krabt. Met Homey Together kun je zogenaamd een willekeurige vreemdeling toegang geven tot je huis. Gelukkig gebeurt dat op basis van een link en een aparte app waardoor je niet écht je smarthometoegang hoeft weg te geven. Blijft je privacy alsnog goed beschermd.

Bonuspunten

Soms wil je gewoon dat een 1-aprilgrap helemaal geen grap was. Wat sloeg ons hartje over toen we de aankondiging van Lego zagen: SmartBlocks, die automatisch opzijgaan als ze detecteren dat er een voet aankomt, waardoor je dus nooit meer op een legoblokje zult gaan staan. Dit zou voor veel mensen een gouden oplossing zijn voor een pijnlijk probleem. En soms ben je blij dat een 1-aprilgrap niet echt is, want stel je voor dat dit busje voor je deur staat om een pakketje te komen bezorgen.

Als allerlaatste bonus hebben we nog deze: kennelijk heeft Nvidia de RTX 4090 aangekondigd en in deze video laat Captains Workspace zien hoe hij werkt. Wij hebben hem nog niet in ons testlab, maar wij leggen de ducttape in elk geval alvast klaar.