Het jaarlijkse fenomeen van de 1-aprilgrappen is door techbedrijven ook dit jaar weer met beide handen aangegrepen om geintjes uit te halen. Zoals gewoonlijk pakte Google weer groot uit, maar ook andere bedrijven deden een duit in het zakje.

Een van Googles ideeën is Wind, een plan om met windmolens het Nederlandse weer te beïnvloeden. Deze speciale windmolens hebben namelijk door middel van machine learning geleerd om regenwolken te verjagen. Het cloudsysteem van Google weet wanneer er regenwolken aankomen, en zet dan de windmolens aan om eens flink te gaan blazen. Zo kan de internetgigant ook precies bepalen wanneer en hoe hard het regent.

Verder heeft Google het, net als vorige jaren, mogelijk gemaakt om Pac-Man te spelen in Maps. Ook is er Gnome, een kaboutervormige assistent voor in de tuin, die je onder andere kan helpen met grasmaaien of andere klusjes. De Japanse tak van Google kwam met het idee om via bubbeltjesplastic boodschappen te versturen.

Van Nederlandse bodem kwam een initiatief van de TU Delft. Die hebben namelijk het idee opgevat om huisdieren de ruimte in te sturen. Het team Delft Aerospace Rocket Engineering stelt dat voor een prijs van 1000 euro per kilo een dier de ruimte in kan worden geschoten met een zelfgemaakte capsule. De TU Delft begint bescheiden: de huisdieren worden in eerste instantie tot slechts een hoogte van 50 kilometer omhooggeschoten. Zij komen vervolgens weer veilig op aarde door te landen aan een parachute.

Amazon komt met Petlexa, een utibreiding van het spraak- en informatiesysteem Alexa. Het systeem begrijpt de geluiden die dieren maken en kan daar op reageren. Zo kan bijvoorbeeld je kat sushi bestellen, of je hamster bijhouden hoeveel stappen hij heeft gezet in het renwiel.

Voor cloudopslaggebruikers komt Strato met Distributed Cloud Storage. De hoster heeft namelijk bedacht dat het zonde is dat zoveel opslagruimte op smartphones ongebruikt blijft. Dit wordt dus ingezet voor de nieuwe clouddienst. Klanten van Strato krijgen in de toekomst de melding te zien dat een deel van hun opslagruimte is ingenomen door de clouddienst.

Tenslotte komt T-Mobile met een full body wearable, de zogenaamde Onesie, en brengt Honor een smartphone uit die ook je beste vriend is en je complimentjes geeft. En ook is er een revolutionaire nieuwe technologie aangekondigd, namelijk voice chat via het gsm-netwerk. Alles wat je daar verder nog voor nodig hebt, is een telefoonnummer.