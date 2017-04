Door Bauke Schievink, zondag 2 april 2017 11:16, 27 reacties • Feedback

Een Britse uitvinder en knutselaar heeft een pak gebouwd waarmee hij rond kan vliegen als Iron Man. Althans, dat is het idee: in werkelijkheid laat het pak hem net boven de grond zweven, maar desalniettemin ziet het er indrukwekkend uit.

Richard Browning gebruikte voor zijn uitvinding een zestal straalmotoren die aan zijn lichaam zijn vastgeplakt. Alhoewel dat gevaarlijk klinkt, denkt de Britse uitvinder zelf dat rijden op een mountainbike meer risico's met zich meedraagt. De motoren draaien op kerosine, met als reden dat er dan weinig kans is op ontploffing. Tevens moet Browning ten alle tijde een knop ingedrukt houden om het geheel draaiende te houden, zo laat hij aan TechCrunch weten. Voor de zekerheid draagt hij wel een vuurbestendige overall.

Het pak dat Browning draagt doet denken aan dat van Iron Man, het beroemde personage uit het Marvel-universum. Weliswaar kan Browning met zijn pak, dat hij Daedalus heeft genoemd, slechts een klein stuk boven de grond zweven, toch trok het de aandacht van investeerders, waaronder Red Bull, die geld in de ontwikkeling hebben gestoken.

Vooralsnog gebruikt de maker het pak alleen voor demonstraties. Er zijn echter ook serieuze toepassingen, zoals inzet bij reddingsmissies. Daarvoor zullen waarschijnlijk nog wel de nodige verbeteringen aangebracht moeten worden. Onduidelijk is of er al partijen zijn die interesse hebben in het Iron Man-pak.