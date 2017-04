Door Joris Jansen, dinsdag 4 april 2017 12:15, 75 reacties • Feedback

In het Zweedse Epicenter Digital Innovation-businesscenter lopen honderdvijftig 'cyborgs' rond. Sinds januari 2015 heeft een deel van de tweeduizend werknemers in het pand een microchip in hun hand laten implanteren. De chip werkt via nfc en heeft de functie van een swipe card.

De microchip, die volgens Associated Press door een naald tussen de wijsvinger en de duim wordt geïmplanteerd, is ongeveer net zo groot als een rijstkorrel. Met deze chip kunnen de 'cyborgs' door middel van een simpel handgebaar deuren openen, printers bedienen of bij de kassa in de kantine afrekenen. In feite worden de functies van sleutels en creditcards door deze chip overgenomen.

De chip werkt via nfc. Het implantaat kan in de communicatie met andere apparaten in de nabijheid alleen data uitzenden en geen informatie van andere apparaten lezen. Deze chips worden al gebruikt voor het identificeren van huisdieren of om pakketjes te kunnen tracken.

Het inbrengen van de chip in de hand brengt naar verluidt geen risico's met zich mee voor de werknemer. Wel is het de vraag of er geen risico's voor de privacy van de werknemers zijn. Via de chip wordt data geproduceerd waaruit kan blijken hoe vaak een werknemer naar zijn werk komt en wat hij in de kantine afrekent.

Ben Libberton, een Zweedse microbioloog, heeft zijn zorgen geuit over de risico's. Volgens hem kunnen hackers in theorie veel informatie verkrijgen als de chip gehackt wordt. Als de microchips op den duur geavanceerder worden en meer informatie meten en bijhouden, kunnen hackers toegang krijgen tot informatie over bijvoorbeeld de gezondheid, hoe vaak en hoe lang er gewerkt wordt en wanneer er wordt gepauzeerd of een bezoek aan het toilet wordt gebracht.

De honderdvijftig cyborgs in het Zweedse bedrijf hebben zich hierdoor niet laten afschrikken. Ze geven aan het leuk te vinden nieuwe dingen te proberen en benadrukken het gemak om bijvoorbeeld deuren te openen met een simpele handbeweging. Een van hen zegt de chip te hebben laten implanteren omdat ze onderdeel wil zijn van de toekomst. Het is overigens niet de eerste keer dat medewerkers van organisaties nfc-chips implanteren. In de afgelopen jaren zijn hier meerdere experimenten mee geweest.