Door Arnoud Wokke, woensdag 5 april 2017 21:01, 6 reacties • Feedback

Submitter: John Stopman

De NASA-sonde Cassini, die al een jaar of dertien rond de planeet Saturnus rondvliegt, zal voor zijn laatste missie proberen de atmosfeer van Saturnus te analyseren voor hij opbrandt. Cassini is bijna door zijn brandstof heen.

Voor het zover is, begint Cassini over drie weken met een koers die hem 22 keer tussen Saturnus en zijn ringen door moet leiden, om zo meer te weten te komen over het ontstaan van de ringen en de samenstelling van Saturnus, zegt NASA. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie gaat de opdracht daarvoor volgende week naar Cassini versturen.

De sonde is bijna door zijn brandstof heen. NASA lanceerde Cassini in oktober 1997 en sinds dertien jaar verzamelt het ruimtevaartuig data over Saturnus en zijn manen. Dat heeft de interesse van veel wetenschappers, omdat de manen van Saturnus rotsachtig zijn en mogelijk leven zouden kunnen ondersteunen.

Om Cassini nog een keer in het zonnetje te zetten, heeft NASA de laatste missie van de sonde 'Grand Finale' genoemd en een filmachtige trailer online gezet die een indruk moet geven van wat de sonde zal gaan doen.