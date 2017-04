Door Julian Huijbregts, donderdag 6 april 2017 07:56, 22 reacties • Feedback

Het robotgevecht tussen het Amerikaanse MegaBots en het Japanse Suidobashi Heavy Industry gaat in augustus plaatsvinden. De locatie maken de robotbouwers nog niet bekend. Het gevecht zal worden uitgezonden op YouTube.

In een nieuwsbrief meldt MegaBots dat het een nieuwe versie van zijn vechtrobot in zal zetten. De MK.III weegt twaalf ton en is bijna vijf meter hoog. De robot is nog niet in zijn definitieve vorm getoond, dat zal binnenkort gebeuren in een nieuwe video. Net als de MK.II is het nieuwe model voorzien van rupsbanden. De eerdere versie was voorzien van een kanon dat paintballs van 1,3kg kan afvuren met een snelheid van 160 kilometer per uur.

MegaBots stelt dat er in de komende maanden meer details bekendgemaakt worden over het gevecht, de locatie en de teams. Het Amerikaanse team neemt het op tegen de Kuratas-robot van de Japanse bouwers. Die robot is vier meter hoog en weegt zo'n vier ton. De Japanse mech heeft dubbele gatling guns, een targeting system en een heads-up display.

In juli 2015 daagde de Amerikaanse robotfabrikant MegaBots het Japanse Suidobashi Heavy Industry uit tot een robotduel. De Japanners hebben die uitnodiging aanvaard. Het gevecht had ongeveer een jaar na de aankondiging plaats moeten vinden, maar dat lukte niet doordat de locatie die de organisatoren voor ogen hadden medewerking afzegde.