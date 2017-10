Robotgevecht tussen Japan en VS is komende woensdag te zien

Woensdagnacht 18 oktober is het langverwachte robotgevecht tussen het Amerikaanse MegaBots en het Japanse Suidobashi Heavy Industry te zien. De titanenstrijd die meerdere rondes bevat, wordt uitgezonden via Twitch.

Het gaat niet om een live-uitzending, de robotwedstrijd is al eerder uitgevochten. Omdat de wedstrijd over meerdere ronden plaatsvindt en de teams tussendoor tijd kregen om reparaties uit te voeren, was een live-uitzending niet mogelijk. Dat meldt MegaBots aan The Verge.

De wedstrijd is vanaf woensdag vier uur 's nachts te zien op het Twitch-kanaal van MegaBots. De video wordt gepresenteerd door mma-commentator Mike Goldberg en robotexpert Saura Naderi. Het duel werd gehouden in een verlaten staalfabriek in Japan, zonder toeschouwers.

Het duel werd uitgevochten volgens een puntensysteem waarbij gescoord kon worden door de robot van de tegenstander omver te werpen of onklaar te maken. Er werden wapens gebruikt die niet door het metaal heen kunnen gaan, omdat de robots bemand worden door piloten.

Het Amerikaanse team stapt in de ring met zijn Eagle Prime-robot. Die weegt twaalf ton, is bijna vijf meter hoog en heeft twee zitplaatsen. De robot wordt aangedreven door een V8-motor met 430pk. De wapens bestaan uit een grijparm een een dubbelloops kanon dat projectielen zoals verfballen van 1,3kg kan afvuren met 160km/u. Het apparaat kost volgens de makers 2,5 miljoen dollar.

Het Japanse Suidobashi Heavy Industry werpt zich in de strijd met de Kuratas-robot, die het in 2012 voor het eerst toonde. Dat model is vier meter hoog, weegt vier ton en heeft één zitplaats. De Kuratas is voorzien een dubbele gatling guns.

In juli 2015 daagde de Amerikaanse robotfabrikant MegaBots zijn Japanse concurrent Suidobashi Heavy Industry uit tot een robotduel. De Japanners hebben die uitnodiging aanvaard. Het gevecht had ongeveer een jaar na de aankondiging plaats moeten vinden, maar dat lukte niet doordat de locatie die de organisatoren voor ogen hadden, zijn medewerking afzegde.