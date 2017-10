PS3-emulator voor Windows en Linux krijgt ondersteuning voor 10k-rendering

RPCS3, een PS3-emulator voor Windows en Linux, heeft ondersteuning toegevoegd om games te kunnen renderen in resoluties tot 10k. Als games de assets hebben, dan zien games er in de emulator daardoor veel scherper uit dan in de originele versies voor de PlayStation 3.

Om games in elk geval op 4k te kunnen renderen is een gpu nodig met ondersteuning voor Vulkan, zeggen de ontwikkelaars. Games draaien op de PlayStation 3 op 720p-resolutie. Als games grafisch gedetailleerd genoeg zijn, kan de emulator die details nu laten zien. Het maximum is 10k. "Maar we betwijfelen of veel mensen de benodigde setup hebben om beelden in 10k te bekijken", aldus de ontwikkelaars.

Behalve ondersteuning voor hogere resoluties heeft de emulator ook anisotropic filtering aan boord om textures er beter uit te laten zien op die hoge resoluties. De ontwikkelaar tonen het verschil met renderen in 720p met de games Ni no Kuni: Wrath of the White Witch, Demon’s Souls, Yakuza 4, Catherine en Tekken 6. De rendering op hogere resolutie werkt op alle games, behalve als Strict Rendering Mode benodigd is. De ontwikkelaars werken aan een update om het ook voor die games beschikbaar te maken.