Yashica maakt digitale camera zonder scherm die werkt met 'filmrolletjes'

Camerafabrikant Yashica werkt aan de digiFilm Camera Y35, een digitale camera die lijkt op een analoog toestel en ook grotendeels werkt als een ouderwetse camera. Instellingen verander je door een 'rolletje' te plaatsen.

Net als vroeger moeten gebruikers van de camera van rolletje wisselen om bijvoorbeeld zwart-witfoto's te maken of om plaatjes te schieten met een hogere lichtgevoeligheid. Yashica komt met vier modules die op filmrolletjes lijken, die in feite niets anders doen dan de instellingen van de camera aanpassen. De rolletjes zijn echter de enige mogelijkheid om dat te doen. Het toestel heeft geen scherm, dus foto's terugkijken of iets aanpassen in een menu is niet mogelijk.

Er is een ISO1600 High Speed-filmrolletje, om foto's te maken bij weinig licht. De ISO200 Ultra Fine-variant moet voor scherpe foto's bij veel omgevingslicht zorgen. De Black & White-variant heeft een waarde van 400 iso en resulteert in zwart-witplaatjes met een hoog contrast. Het digiFilm 120 Format-rolletje verandert het opnameformaat naar vierkant.

De digiFilm heeft een 1/3.2"-cmossensor, dat is nog kleiner dan de camerasensoren in high-end smartphones. De resolutie is veertien megapixels en op het toestel zit een f/2.8-lens met een brandpuntsafstand die overeenkomt met 35mm op een fullframe-camera. Scherpstellen hoeft niet en is ook niet mogelijk; alles vanaf een meter tot oneindig komt scherp in beeld. Gebruikers kunnen uit vijf sluitertijden kiezen: 1s, 1/30s, 1/60s, 1/250s en 1/500s. Foto's worden opgeslagen op een sd-kaartje in het toestel. De camera werkt op twee aa-batterijen en heeft afmetingen van 10x6,4x5,5cm, inclusief de lens die uitsteekt.

Yashica zamelt op Kickstarter geld in om de digiFilm Camera Y35 te maken. Op het moment van schrijven is er omgerekend ruim een half miljoen euro opgehaald en daarmee is het streefbedrag van omgerekend zo'n 87.000 euro al ruimschoots gehaald. De campagne loopt nog tot 19 november. Deelnemers die omgerekend zo'n 135 euro toezeggen krijgen de camera als deze af is inclusief alle 'filmrolletjes'. Volgens Yashica gaat de productie in december van start en kan de camera in april 2018 geleverd worden.