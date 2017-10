Samsung brengt een Darth Vader-robotstofzuiger op de markt

Voor de die-hardfans van Star Wars is er een nieuw gadget om de collectie mee uit te breiden. Samsung gaat een robotstofzuiger op de markt brengen. Niet in de vorm van BB-8 of R2-D2, maar het apparaat is in feite een rijdend masker van Darth Vader of dat van een Stormtrooper.

De stofzuigende Darth Vader en Imperial Stormtrooper kunnen vooraf geïnstalleerde muziek, geluiden en zinnen produceren die afkomstig zijn uit het Star Wars-universum. Bij de Darth Vader-stofzuiger is het kenmerkende zware ademen te horen, maar ook lightsabergeluiden behoren tot het repertoire.

Verder zegt het Darth Vader-model: "You are powerful" op het moment dat de turbomodus aangaat, en als de stofzuiger wordt opgeladen wordt het kenmerkende nummer Imperial March afgespeeld. De stofzuigers hebben wifiondersteuning en kunnen via een afstandsbediening, een smartphoneapp of via stemcommando's met Alexa worden bediend.

De twee stofzuigers zijn gebaseerd op de bestaande Powerbot VR7000-robotstofzuiger van Samsung. De Star Wars-varianten hebben een systeem met een centrifuge die stof in het apparaat kan scheiden van vuil en puin. Hierdoor moet de filter in het apparaat langer meegaan.

Verder heeft het apparaat een speciaal systeem om vuil bij de plinten op te zuigen, en zijn er een digitale camera en negen sensoren aan boord, waardoor de stofzuiger moeiteloos geheel autonoom door de ruimte moet kunnen navigeren. De grote wielen moeten daarbij helpen om bijvoorbeeld op een dik kleed te komen. Ook wordt het oppervlak gescand, zodat de zuigkracht automatisch aan het materiaal wordt aangepast.

Het Darth Vader-model kost 799 dollar, terwijl de witte Stormtrooper-stofzuiger 100 dollar goedkoper is. De stofzuigers kunnen nu worden besteld en worden vanaf 5 november geleverd. De reguliere Powerbot VR7000-robotstofzuiger van Samsung kost overigens 899 euro.