Samsung-robotstofzuiger met 'beveiligingscamera' kan objecten omzeilen via lidar

Samsung heeft de JetBot 90 AI+-robotstofzuiger aangekondigd. Het apparaat bevat een camera zodat gebruikers vanaf afstand kunnen kijken wat er in huis gebeurt. Om objecten te omzeilen en een route te kiezen, beschikt de stofzuiger onder meer over een lidarsensor.

Volgens Samsung gebruikt de JetBot 90 AI+ 3d-sensors en een lidarsensor om objecten te herkennen en door het huis te navigeren zoals de bewoners dat doen. De lidarsensor zou vergelijkbaar zijn met de werking van lidars in zelfrijdende auto's. Dat betekent dat er snel veel laserpulsen worden afgevuurd, waardoor de directe omgeving in kaart wordt gebracht, inclusief de afstand tot objecten.

De robotstofzuiger kan afstanden tot zes meter in kaart brengen en kan objecten classificeren, zodat het apparaat kan bepalen welke objecten vermeden moeten worden en bij welke een schoonmaaksessie op zijn plaats is. Dankzij de geïntegreerde kunstmatige intelligentie van Intel, die getraind is op meer dan een miljoen afbeeldingen van huishoudelijke items, kan de stofzuiger volgens Samsung objecten als banken, boekenplanken, tafels, handdoeken, kabels en hondenbakken herkennen. Daarbij wordt ook de suggestie gewekt dat de JetBot 90 AI+ afval of troep kan herkennen en vermijden waarbij het stofzuigen tot een nog groter probleem zou leiden, zoals hondenpoep.

De aanwezige camera is toegankelijk via de Samsung SmartThings-app, zodat de gebruikers op afstand kunnen zien waar de stofzuiger zich in huis bevindt en tegelijkertijd een oogje in het zeil kunnen houden. De app is ook te gebruiken om zones in te stellen waar de stofzuiger niet moet komen, een schoonmaakschema op te stellen en om de JetBot 90 AI+ vanaf afstand te bedienen. Zodra de robotstofzuiger zijn taken heeft voltooid, keert hij vanzelf terug naar het basisstation om de opvangbak te legen. De JetBot 90 AI+ moet in de eerste helft van dit jaar uitkomen voor een adviesprijs van 1499 euro.