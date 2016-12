Door Arnoud Wokke, donderdag 29 december 2016 08:26, 24 reacties • Feedback

Samsung zal volgende week op elektronicabeurs CES een robotstofzuiger tonen die werkt met stemcommando's. Dat werkt via de Echo-speaker van Amazon. Het is onbekend of de fabrikant later ook concurrent Google Home zal ondersteunen.

De functionaliteit om de stofzuiger stemcommando's te geven is compatibel met alle Powerbot-modellen met wifi aan boord, zegt Samsung. De Powerbot VR7000 is het eerste model dat met de stemcommando's overweg kan. Het zal onder meer mogelijk zijn om de robotstofzuiger aan het werk te zetten met een stemcommando. Het is onbekend of het uitschakelen van de Powerbot ook kan werken; de speaker moet het commando dan immers opvangen terwijl de stofzuiger aanstaat.

Samsung heeft ondersteuning voor de Echo ingebouwd, maar het is onbekend of de fabrikant ook concurrent Google Home zal ondersteunen. Net als Amazon heeft Google een manier voor bedrijven om eigen diensten in te bouwen in de stemgestuurde assistent.

Behalve de stemcommando's heeft de robotstofzuiger manieren om de omgeving in kaart te brengen en om objecten van 10mm of groter heen te zuigen. Bovendien past het automatisch de zuigkracht aan het oppervlak aan, waardoor het apparaat niet meer stroom vraagt en lawaai maakt dan op dat moment nodig is.