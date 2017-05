Door Julian Huijbregts, woensdag 3 mei 2017 15:05, 19 reacties • Feedback

Stofzuigerfabrikant iRobot heeft de Roomba 690 en 890 aangekondigd. Beide robotstofzuigers krijgen wifi en kunnen met een app bediend en ingesteld worden. Ook komt er integratie met Amazon Alexa, maar dat werkt alleen voor Amerikaanse klanten.

Er waren al Roomba-stofzuigers met wifi verkrijgbaar, maar dat ging om modellen in de duurste 900-serie. De functionaliteit komt nu ook naar de lager gepositioneerde series met de Roomba 690 en 890. Via wifi en een app voor Android en iOS kunnen de zuigrobots bediend worden en is het mogelijk om schema's in te stellen.

De Roomba 890 is volgens de fabrikant geschikt voor mensen met harige huisdieren. Het model beschikt over twee tangle-free extractors die in tegenovergestelde richting draaien, net als de modellen uit de 900-serie. De Roomba 690 is de opvolger van het huidige 650-model.

Beide robots zijn in staat om obstakels te ontwijken en als ze klaar zijn met zuigen, keren ze terug naar hun laadstation. De Roomba 690 is in de VS direct te koop voor 375 dollar, maar komt in andere landen aan het einde van het tweede kwartaal uit. Dan komt ook de Roomba 890 beschikbaar, maar een prijs voor dat model is nog niet bekendgemaakt.

Amerikaanse klanten die een Roomba met wifi hebben, kunnen per direct een Alexa-skill gebruiken om de robots te activeren met een stemcommando. Volgens iRobot werkt deze alleen in de VS en met de Engelse taal.