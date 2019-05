YouTuber bouwt Roomba die scheldt bij botsingen

Een YouTuber heeft een Roomba gebouwd die scheldt als hij ergens tegenaan rijdt. Hij sloot daarvoor een Raspberry Pi op de sensors van de stofzuigrobot aan. De Roomba schreeuwt, vloekt en huilt als de sensors een object tegenkomen.

De scheldstofzuiger werd gemaakt door Michael Reeves, een populaire YouTuber die vaker robots en andere gadgets bouwt. Hij verbouwde zijn Roomba op verzoek van 'honderden kijkers die daarom vroegen.' De robot kan schelden, maar er is ook een 'kindvriendelijke' modus die alleen maar pijnkreten uitslaat. Als Reeves de Roomba slaat, vraagt die vriendelijk of hij daarmee op wil houden.

Reeves sloot een Raspberry Pi aan op de sensors van de Roomba. Als die iets tegenkomen speelt er een willekeurig audiobestand af. Het herprogrammeren van de Roomba was niet eens moeilijk, zegt Reeves. "Je zet gewoon een paar audiobestanden op de Raspberry Pi, en dat is het." De Pi is gekoppeld aan een bluetoothluidsprekertje dat ook aan de binnenkant van de Roomba zit. Stofzuigen doet de stofzuiger na de mod niet meer, want om de Pi en de speaker in de behuizing te plaatsen was ruimte nodig die de Roomba nodig had om zijn oorspronkelijke taak uit te voeren.