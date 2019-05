Plants vs. Zombies-ontwikkelaar toont schetsen ter ere van tiende verjaardag

George Fan, ontwikkelaar van Plants vs. Zombies, heeft de tekeningen waarop hij de populaire tower defense-game baseerde online gezet. Hij deed dat ter ere van de tiende verjaardag van het spel.

George Fan begon ruim tien jaar geleden met een blad vol met kleine ontwerpen. Een decennium later zijn die uitgegroeid tot een gamereeks met verschillende sequels en spin-offs. Op de ontwerpen zijn de eerste zombies te zien, samen met de eerste versies van de zonnebloemen.

De vijf stroken waar het speelveld uit bestaat zouden oorspronkelijk zes stroken zijn, blijkt uit de schetsen. Het aanvankelijke prototype van de game bevatte buitenaardse wezens in plaats van zombies, zegt Fan. Dat veranderde nadat hij deze schets met zombie maakte.

Plants vs. Zombies kwam voor het eerst uit op 5 mei 2009 op Steam. Een jaar later kwam de iOS-versie uit, waarna versies voor Android, de Nintendo DS, Playstation en Xbox volgden. Er kwam zelfs een BlackBerry-variant uit.

De game werd uitgebracht door PopCap Games en enkele jaren later werd dat bedrijf opgekocht door Electronic Arts. George Fan verliet in september 2012 het bedrijf, naar eigen zeggen werd hij ontslagen. Fan was het niet eens met de keuze van EA om van Plants vs Zombies 2 een free-to-playgame te maken. Zelf was hij echter niet betrokken bij de ontwikkeling van het tweede deel.