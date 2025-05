EA brengt mobiele 'tower defense'-game Plants vs. Zombies 3 uit in Nederland

EA heeft de iOS- en Android-game Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia in een aantal landen uitgebracht, waaronder Nederland. Het spel hanteert net als zijn voorganger uit 2013 het free-to-playmodel.

De tower defense-game bevat volgens EA de 'vertrouwde gameplay' van de serie, waarbij het de bedoeling is dat de speler met verschillende soorten planten hordes met zombies tegenhoudt. De uitgever belooft daarbij 'nieuwe puzzel-avontuurelementen' en nieuwe plantensoorten. Ook bevat de game een episodisch verhaal dat gaandeweg moet worden uitgebreid. De game is gratis te spelen, maar bevat wel microtransacties.

Plants vs. Zombies 3 is in eerste instantie enkel beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië, de Filipijnen en Nederland. EA wil hiermee naar eigen zeggen feedback verzamelen om de 'algehele ervaring' voor de wereldwijde release later dit jaar te verbeteren. Zo moeten onder meer de gevechten worden gestroomlijnd en moet het uiteindelijk mogelijk worden voor spelers 'om hun eigen aangepaste versie van Neighborville te creëren'.

Het vorige hoofddeel in de serie, Plants vs. Zombies 2, werd in 2013 uitgebracht. In tegenstelling tot het origineel, dat voor de pc werd ontwikkeld, was deel twee enkel bedoeld voor mobiele apparaten. De game werd een groot succes en is miljoenen keren gedownload. Tot dusver was er geen direct vervolg voor de game gemaakt, al zijn er in de tussentijd wel enkele spin-offs verschenen, zoals Garden Warfare en Battle for Neighborville. In 2019 verscheen er al een prealfaversie van Plants vs. Zombies 3 in de Google Play Store.