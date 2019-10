Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville komt uit op console en pc

EA heeft een nieuwe telg in de Plants vs. Zombies-reeks uitgebracht. Het gaat om Battle for Neighborville, een shooter die zoals de naam al doet vermoeden zich in Neighborville en omstreken afspeelt, waarbij de speler online in multiplayer kan spelen.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville is per direct beschikbaar voor de pc, Xbox en PlayStation. Kopers van de game krijgen zes verschillende multiplayermodi, waaronder een 4-tegen-4-modus en co-op. In de game komen de bekende planten- en zombie-karakters terug die ook in voorgaande Plants vs. Zombies-games te vinden waren. Daarnaast zijn er maandelijkse events waarbij spelers tijdelijk verkrijgbare cosmetische spullen kunnen halen.

De game speelt zich af rondom Neighborville, waarbij spelers in een free roaming-gebied terechtkomen. Er zijn drie gebieden die verkend kunnen worden: Neighborville Town Center, de omliggende gebieden die EA Mount Steep noemt, en tenslotte de Weirding Woods.

EA werkt nog met ontwikkelaar Popcap aan Plants vs. Zombies 3. Dit is een tower defense-game, vergelijkbaar met de eerste game in de reeks, en deze wordt mobiel speelbaar. De game is sinds juli al te spelen als een pre-alpha-versie voor Android. Plants vs. Zombies 3 wordt gratis speelbaar, al zullen er wel microtransacties in het spel zitten.