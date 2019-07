EA zet pre-alpha-versie van Plants vs Zombies 3 in Play Store

EA lijkt te werken aan een nieuwe Plants vs. Zombies-game. Een kleine groep gebruikers kan een pre-alpha van de game spelen op Android, al zijn veel details over de tower defense nog onbekend. Wel is duidelijk dat die free-to-play wordt, met microtransacties.

De vroege versie van Plants vs. Zombies 3 verscheen zonder verdere aankondiging van het bedrijf in de Play Store, al is de app daar inmiddels niet meer te downloaden. Het lijkt erop dat alleen Amerikaanse gebruikers het spel konden downloaden en spelen. Het is niet bekend hoeveel spelers er in totaal toegang tot de game hebben gekregen.

Over de inhoud van de game is eveneens niet zoveel bekend. Het spel wordt in portretmodus gespeeld, en het is wederom de bedoeling dat de speler met verschillende soorten planten hordes met zombies tegenhoudt. Op de screenshots uit de Play Store zijn met name dezelfde planten en zombies te zien die ook in eerdere delen zaten. Ook is te zien hoe er microtransacties in de game zitten die tot 99,99 dollar oplopen.

EA heeft zelf nog niet officieel bevestigd dat de game eraan komt. De eerste twee delen van Plants vs Zombies waren erg populair en hadden miljoenen downloads in de mobiele app-winkels.