EA en Respawn komen later dit jaar met 'premium'-content rondom Titanfall

Electronic Arts laat bij de publicatie van de kwartaalcijfers weten dat Respawn Entertainment, de ontwikkelaar die onlangs de battle royale-game Apex Legends uitbracht, later dit jaar met een 'premium' Titanfall-ervaring komt.

Andrew Wilson, de ceo van Electronic Arts, wilde niet veel kwijt over wat spelers nog rondom Titanfall kunnen verwachten, maar hij zei wel dat Respawn altijd 'de verwachting had dat Apex Legends gebruikt zou worden als een startpunt om later dit jaar een echt creatieve versie te leveren van wat Titanfall in een premium context is', schrijft PC Gamer op basis van zijn uitlatingen.

Eerder ging Vince Zampella, de ceo van Respawn, Wilson al voor met het hinten naar nieuwe Titanfall-content: 'We werken aan meer Titanfall voor later dit jaar. We houden ervan om te experimenteren in dit gekke universum'. Gelet op de uitlatingen van Respawn-producent Drew McCoy, die bij de release van Apex Legends aangaf dat Titanfall 3 niet in ontwikkeling is, zou het hierbij, in navolging van Apex Legends, kunnen gaan om wederom een spin-off van Titanfall. Maar het kan ook gaan om een mobiele game, of wellicht nieuwe content voor Apex Legends. Zampella verduidelijkte alleen dat het niet gaat om een vr-game.

Wilson zei bij de publicatie van de kwartaalcijfers dat het een 'moeilijk kwartaal voor EA was en dat het bedrijf 'niet presteerde conform de eigen verwachtingen'. EA-cfo Blake Jorgensen zegt dat FIFA uitblinkt als een 'robuuste franchise in een tumultueus jaar in de videogame-industrie'. Volgens Blake is FIFA 19 tot nu toe 20 miljoen keer verkocht en had FIFA Ultimate Team het beste kwartaal ooit, al noemt hij geen specifieke cijfers. Verder zegt hij dat EA ernaar uitkijkt om 'Apex Legends en gerelateerde Titanfall-ervaringen te laten groeien', nieuwe Plants vs. Zombies- en Need for Speed-titels te leveren en om Star Was Jedi: Fallen Order toe te voegen aan de sporttitels in de herfst. Verder brengt de uitgever op 22 februari Anthem uit.

Ondanks de uitlatingen van Wilson had EA op papier geen slecht kwartaal achter de rug. Het bedrijf boekte een hogere omzet die uitkwam op 1,29 miljard dollar, terwijl dat in het laatste kwartaal van 2017 1,16 miljard dollar was. Ook werd er een winst gemaakt van 262 miljoen dollar, terwijl dat een jaar eerder in dezelfde periode nog een verlies van 186 miljoen dollar werd gemaakt.

EA ging ook nog in op het in november vorig jaar uitgebrachte Battlefield V. Andrew Wilson stelt dat de shooter vanaf het begin was ontworpen om een live service op lange termijn te zijn en dat men in augustus vorig jaar constateerde dat er 'meer tijd nodig was om laatste aanpassingen door te voeren aan de core gameplay om te voldoen aan de volledige potentie van een live service'. Op basis daarvan besloot EA de release datum op te schuiven, aldus Wilson. Dat betekende volgens hem dat de release volgde in een druk gedeelte van het jaar. Ook zegt hij dat er voor de release gekozen werd voor het toevoegen van singleplayer ten faveure van een battle royale-modus. Als gevolg van deze beslissingen zijn de verkoopverwachtingen van Battlefield V niet gehaald, aldus Wilson.