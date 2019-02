'BBC en Discovery beginnen streamingdienst voor natuurdocumentaires'

Volgens de Financial Times beginnen de BBC en Discovery samen een streamingdienst voor natuurdocumentaires. De dienst, die mogelijk over enkele weken wordt aangekondigd, komt naar verluidt wereldwijd uit, behalve in het VK en China.

De nieuwe streamingdienst zou eigendom worden van Discovery en de BBC zou al zijn natuurdocumentaires in licentie geven, waaronder de series die door David Attenborough worden ingesproken. Veel van die series zijn ook op Netflix beschikbaar; of die daar verdwijnen als de nieuwe dienst uitkomt, is nog onbekend.

Naast BBC-series zou de streamingdienst documentaires bevatten van Animal Planet, Discovery Channel en Science Channel. Dat zijn tv-zenders die onderdeel uitmaken van Discovery. De BBC en Discovery willen niet ingaan op een verzoek om commentaar, schrijft de Financial Times.

Wat een abonnement op de streamingdienst voor documentaires gaat kosten, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of de dienst in de Benelux verschijnt. De Financial Times spreekt wel van een wereldwijde release, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en China.