BBC werkt aan stemassistent voor streamingdienst en interactieve televisie

De Britse publieke omroep BBC werkt aan stemassistent Beeb om te navigeren op de website van de omroep en in vod-dienst iPlayer. De stemassistent wordt intern ontwikkeld en is alleen voor softwarematig gebruik bestemd; een slimme speaker gaat de omroep vooralsnog niet maken.

Volgens de Britse krant The Guardian ligt de focus van de stemasssistent op het zoeken naar programma's en 'de interactie met online diensten'. De omroep belooft daarbij dat de stemassistent Britse accenten zal kunnen begrijpen, iets waarmee andere stemassistenten moeite kunnen hebben. Voor het begrijpen van die accenten vraagt de publieke omroep deze week aan zijn werknemers om hun stem op te mogen nemen en er zo zeker van te kunnen zijn dat de software hun stemmen begrijpt.

Naast de beschikbaarheid op de BBC-website moet de stemassistent ook benaderbaar zijn via de iPlayer-app op smart-tv's en wordt de software beschikbaar gesteld aan fabrikanten om de dienst in hun apparaten te kunnen integreren. De assistent is oproepbaar met het commando 'Beeb', een informele naam van de omroep. IPlayer is de streamingdienst van de BBC, waarmee Britse inwoners televisieprogramma's in hoge kwaliteit kunnen terugkijken. Formeel gezien is de dienst niet gratis en is een tv-licentie nodig om de beelden te kunnen bekijken.

Volgens The Guardian is het niet de bedoeling dat Beeb gaat concurreren met bijvoorbeeld Siri of Google Assistant; daarvoor zijn het team en de beschikbare middelen te klein. Met de assistent wil de publieke omroep volgens de krant meer data over de gebruikers kunnen vergaren. Een BBC-woordvoerder geeft daarnaast aan dat de omroep zo meer 'vrijheid zal hebben om met nieuwe programma's, functies en ervaringen' te experimenteren. Volgens The Guardian moet de assistent volgend jaar uitkomen.