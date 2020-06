BBC brengt bèta uit van met Microsoft ontwikkelde spraakassistent Beeb

De Britse publieke omroep BBC heeft een bèta uitgebracht van zijn spraakassistent Beeb, die in samenwerking met Microsoft is ontwikkeld. De testversie is beschikbaar voor Britten die deelnemen aan Microsofts Windows Insider-programma.

De Beeb-bèta staat in de Microsoft Store, maar is alleen te downloaden door gebruikers uit het Verenigd Koninkrijk. Om de software te gebruiken, is ook een BBC-account vereist. Er staat een aantal screenshots van de app in de downloadwinkel en de beschrijving geeft uitleg over de functionaliteit.

Via de assistent zijn BBC-radiostations en -podcasts te starten. Met het stemcommando 'Ok Beeb, update me', krijgen gebruikers het lokale weerbericht en nieuwsheadlines te horen. Ook luistert de assistent naar commando's als 'vertel me een mop' of 'vertel me een feitje'. Nieuwe features worden in de komende maanden toegevoegd, aldus de omschrijving.

Het gaat om de eerste publieke test met Beeb, de spraakassistent die de BBC vorig jaar aankondigde. Vooralsnog is de bèta alleen beschikbaar via het Windows Insider-programma, maar volgens de omroep volgt binnenkort een bèta die voor iedereen beschikbaar is.

Microsoft is verantwoordelijk voor de infrastructuur achter Beeb. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de Azure AI-diensten. De omroep maakt de spraakassistent omdat er volgens eigen zeggen vraag naar is om programma's en diensten met spraak te kunnen oproepen. Volgens de BBC heeft een op de vijf volwassen Britten een slimme speaker in huis. Het is ook de bedoeling dat Beeb in BBC's iPlayer-app wordt geïntegreerd.