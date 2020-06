Apple maakt opnames in Nederland en België voor 'Street View' in Kaarten-app

Apple begint in juni in zowel Nederland als België met het maken van opnames voor de rondkijkfunctie in de Kaarten-app. Dat is Apples alternatief voor Googles Street View. Apple stuurt voertuigen naar Noord-Brabant, Brussel en Vlaanderen.

Apple houdt op zijn website bij waar 'grondverkenningen met voertuigen' worden uitgevoerd en daar is nu te zien dat dit in juni in zowel Nederland als België begint. In Nederland begint Apple met het maken van opnames in Noord-Brabant. Het gaat om de steden Best, Eindhoven, Geldrop, Neunen, Veldhoven en Waalre.

In België gaat Apple op meer locaties opnames maken. Zowel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als in Vlaanderen. Specifiek gaat het om Anderlecht, het centrum van Brussel, Vorst, Elsene, St-Gillis en Ukkel. In Vlaanderen rijden de Apple-auto's rond in Dilbeek, Groot Bijgaarden en Sint-Pieters-Leeuw.

De voertuigen die ingezet worden, zijn voorzien van de merknaam Apple Maps. De voertuigen maken foto's en verzamelen gps- en lidargegevens. De data wordt gebruikt voor de rondkijkfunctie Look Around in de Kaarten-app. Gezichten en kentekenplaten worden onherkenbaar gemaakt, schrijft Apple in zijn privacybeleid. De data kan ook gebruikt worden om kaarten gedetailleerder te maken.

Wanneer de straatbeelden vanuit Apple Maps in Nederland en België te zien zijn, is nog niet bekend. Apple geeft daar verder ook geen toelichting op. Het ligt voor de hand dat het bedrijf eerst meer opnames zal maken om een groter deel van de landen in beeld te brengen. Begin dit jaar liet Apple al weten dat zijn Kaarten-dienst wordt uitgebreid met de rondkijkfunctie in Europa.