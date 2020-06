LG Display begint massaproductie 48"-oledpanelen in China

De nieuwe oledfabriek van LG Display in China levert de panelen voor de 48"-oled-tv's die vanaf deze maand uitkomen. De massaproductie wordt deze maand opgezet. In de tweede helft van dit jaar moet de productie daardoor flink oplopen.

LG Display bevestigt tegenover Business Korea dat de panelen voor de 48"-oled-tv's uit de fabriek in China komen. Tot dusver was dat niet zeker, want hoewel de fabriek in Guangzhou vorig jaar al werd geopend, werd de productie daarna weer stilgelegd. Eerst kwam dat door lage yields en daarna door de coronapandemie.

Momenteel is de productie nog niet in volle gang, maar volgens Business Korea zegt LG dat de massaproductie deze maand wordt gestart. LG maakte vorige week bekend dat zijn 48"-oled-tv in juni uitkomt. De grotere oled-tv's uit de nieuwe CX-serie kwamen al eerder dit jaar uit. De panelen voor de grotere modellen worden ook in LG Display-fabrieken in Zuid-Korea gemaakt.

De nieuwe productiefaciliteit van LG Display is belangrijk voor de productie van 48"-oledpanelen. De fabrikant gebruikt er een multi-model glass-methode, die het mogelijk maakt om verschillende paneelformaten uit platen te snijden. Zo kan LG Display panelen voor 77"- en 48"-tv's uit dezelfde platen halen.

Als LG Display de productie van oledpanelen in zijn Chinese fabriek kan opschalen, leidt dat tot een flinke groei in de leveringen van oledpanelen voor tv's wereldwijd. Als het LG lukt om in de fabriek volgens doelstelling maandelijks zestigduizend platen te maken, is dat bijna een verdubbeling van de capaciteit. Momenteel maakt LG Display in zijn Zuid-Koreaanse fabriek in Paju zeventigduizend panelen per maand.

De fabriek in China is een zogenaamde 8.5G-fab, waar oledpanelen uit een glassubstraat van 2200x2500mm worden gehaald. LG heeft ook zo'n 8.5G-fab in Paju en werkt daar aan een 10.5G-fab, waar platen van 2940x3370mm worden gemaakt. Die 10.5G-fabriek moet halverwege 2022 operationeel zijn.

LG OLED48CX6LB