LG Display herstart massaproductie van grote oledpanelen in Chinese fabriek

LG Display is donderdag opnieuw begonnen met de massaproductie van oledpanelen in de Chinese stad Guangzhou. De productie werd eerder stilgelegd vanwege lage yields en het coronavirus. Door de herstart kan LG Display bijna twee keer zoveel grote oledpanelen maken.

In de oledpanelenfabriek gaat LG Display 60.000 grote oledpanelen produceren per maand. Het gaat om 8.5G-panelen, deze glassubstraatpanelen zijn 2200x2500mm groot. Uit deze panelen worden de oled-panelen voor consumenten-tv's gesneden. LG schrijft dat de panelen uit deze fabriek in 48"-, 55"-, 65"- en 77"-tv's gebruikt worden.

In de toekomst moet de maximale productiecapaciteit opgeschroefd worden naar 90.000 panelen per maand. Dan zal LG Display de productie kunnen fluctueren tussen de 60.000 en de 90.000 panelen, op basis van marktvraag. LG Display heeft tevens een fabriek in het Zuid-Koreaanse Paju, waar 70.000 oledpanelen gefabriceerd worden. Het bedrijf stelt dat door de schaalvergroting van de extra fabriek, de winst van het bedrijf vergroot kan worden.

Het bedrijf startte de massaproductie vorig jaar september al in de Guangzhou-fabriek, maar moest deze stilleggen vanwege lage yields en het coronavirus. LG Display erkent nu dat er problemen waren omtrent de fabriek, maar zegt dat deze aan 'externe factoren' lagen zoals een 'sterk fluctuerende vraag'. Deze problemen zou LG Display hebben opgelost, door sinds afgelopen maart 900 core engineers naar Guangzhou te hebben gestuurd.

Die sterk fluctuerende vraag naar consumenten-tv's is volgens het bedrijf ook een van de redenen waarom LG Display in het afgelopen kwartaal een verlies rekende van omgerekend 372 miljoen euro. Een kwartaal eerder lag dit verlies nog op omgerekend 260 miljoen euro. De vraag naar smartphone-schermen en displays voor in auto's zou eveneens zijn gedaald, wat het verlies volgens het bedrijf verklaart.

Tegelijkertijd is de vraag naar apparaten als tablets, laptops en desktopschermen door het coronavirus gestegen. In het tweede kwartaal van 2020 was het volgens LG Display voor het eerst dat de vraag naar deze panelen verantwoordelijk was voor meer dan de helft van de bedrijfsomzet. LG Display hoopt dat het herstarten van de massaproductie in de Guangzhou-fabriek kan bijdragen aan een beter bedrijfsresultaat.

