'LG Display wil deze maand starten met massaproductie oledpanelen in China'

LG Display zal naar verluidt nog deze maand een start maken met de productie van oledpanelen in zijn belangrijke fabriek in het Chinese Guangzhou. De herstart van de massaproductie is al vaker uitgesteld. Panelen uit deze fabriek belanden in oled-tv's voor consumenten.

De voor de start van de productie benodigde yield rate zou inmiddels al behaald zijn, schrijft The Elec op basis van bronnen die bekend met het onderwerp zouden zijn. Op basis daarvan zou LG Display van plan zijn om nog deze maand te beginnen met de productie van grote oledpanelen in deze fabriek. In principe kunnen er maandelijks zestigduizend platen worden gemaakt in de fabriek. Dat is bijna een verdubbeling van de capaciteit, maar het is de vraag of het bedrijf daartoe over zal gaan.

De fabrikant zou namelijk aan het piekeren zijn over het probleem van winstgevendheid op het moment dat de fabriek weer begint met de massaproductie. Zodra dat het geval is, zou LG Display al meteen met afschrijvingskosten te maken krijgen en de verliezen kunnen nog verder oplopen. Deze zorgen komen voort uit de verwachting dat er minder vraag zal zijn naar grote oledpanelen, wat met de covid-19-pandemie zou samenhangen. In april zei de cfo van LG Display, Suh Dong-hee, dat de pandemie zal leiden tot een verlaging van de vraag van tien procent.

Van die verminderde vraag zou tijdens het tweede kwartaal van dit jaar al sprake zijn geweest, wat LG ertoe zou hebben gebracht om de productie van oledpanelen in Zuid-Korea te beperken. Volgens de bronnen was dit mede debet aan de vertraging van de start van de massaproductie in de fabriek in Guangzhou. Ook zouden sommige leveranciers hun technici nog niet naar de Guangzhou-fabriek hebben gestuurd, maar vermoedelijk verandert dat op het moment dat LG Display besluit om de productieaantallen te verhogen.

De fabriek in Guangzhou werd vorig jaar al geopend, maar daarna werd de productie weer stilgelegd. In eerste instantie kwam dat door lage yields en daarna door de coronapandemie. De productie is inmiddels al begonnen, maar de massaproductie moet dus later deze maand opgestart worden. De panelen voor onder meer de inmiddels beschikbaar gekomen 48"-oled-tv's zijn afkomstig uit de Guangzhou-fabriek.