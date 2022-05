Pc-versie Horizon Zero Dawn komt uit op 7 augustus

Guerrilla Games gaat Horizon Zero Dawn, tot nu toe een game exclusief voor de PlayStation 4, uitbrengen voor de pc op 7 augustus. Het was al bekend dat dat deze zomer zou gebeuren, maar tot nu toe ontbrak een specifieke releasedatum.

Guerrilla Games heeft de Steam-pagina van Horizon Zero Dawn een update gegeven waarmee ook de releasedatum bekend is gemaakt. De ontwikkelaar meldt dat het spel niet alleen op dit gameplatform van Valve uit zal komen; op 7 augustus verschijnt de titel ook in de Epic Games Store. In beide digitale winkels kost de game 50 euro; het gaat om de Complete Edition, inclusief de Frozen Wilds-uitbreiding en bijvoorbeeld wat cosmetische items.

In een nieuwe trailer maken uitgever Sony Interactive Entertainment en Guerilla duidelijk dat de pc-versie van Horizon Zero Dawn Complete Edition onder meer ondersteuning voor ultrawide-monitoren krijgt. Ten opzichte van de PS4-versie ontbreekt verder een limiet voor de framerate, is er dynamisch gebladerte, zijn er allerlei aanpasbare grafische instellingen en ook zouden de reflecties zijn verbeterd. Verder zijn er opties voor het gebruik van controllers en is een ingebouwde benchmarktool beschikbaar.