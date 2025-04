Guerrilla Games onthult Horizon Forbidden West Complete Edition voor pc en PS5

De Nederlandse gamestudio Guerrilla Games kondigt Horizon Forbidden West Complete Edition aan voor de pc. De game wordt geport door het eveneens Nederlandse gamebedrijf Nixxes en moet ergens 'begin 2024' via Steam en de Epic Games Store beschikbaar zijn.

Horizon Forbidden West Complete Edition bevat vanzelfsprekend de basisgame uit februari van 2022, maar ook de Burning Shores-dlc, een digitaal stripboek, de soundtrack en een artbook. In een blogpost kondigt Sony daarnaast aan dat de Complete Edition van de game op 6 oktober al op de PlayStation 5 uitkomt voor 70 euro. Het spel is al op die console en de PlayStation 4 beschikbaar en de uitbreiding werd zelfs exclusief op de PS5 uitgebracht.

Eerder bracht Guerrilla een pc-port van de oorspronkelijke game Horizon Zero Dawn uit. Daar werkte Nixxes Software ook aan mee. Die versie kreeg overigens in eerste instantie veel kritiek; Tweakers schreef bijvoorbeeld dat de port niet goed presteerde. De prestatieproblemen werden later met een patch opgelost.