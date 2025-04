NS meldt storing, mogelijk foute informatie op digitale borden

De Nederlandse Spoorwegen hebben momenteel een storing waardoor de informatie op digitale borden op stations mogelijk niet klopt. Het vervoersbedrijf zegt dat de informatie in de NS-app wel juist is. Ook kunnen reizigers nog naar omroepberichten luisteren.

Volgens de NS gaat het om een technische storing waardoor 'geen of foutieve informatie getoond' wordt op digitale borden. Het bedrijf deelt geen oorzaak en zegt vooralsnog ook niets over hoelang de storing naar verwachting duurt. Afgelopen november meldde de NS een vergelijkbare storing, al was toen ook informatie in de NS-app niet accuraat.