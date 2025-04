Storing Vattenfall zorgt voor inlogproblemen Mijn Vattenfall en Energie-app

Vattenfall-klanten kunnen door een storing momenteel niet inloggen op Mijn Vattenfall. Ook de Energie-app van de stroomleverancier is onbruikbaar. Vattenfall verwacht dat de storing 'eind deze week' is opgelost.

Door de storing is het momenteel niet mogelijk om Mijn Vattenfall te gebruiken. Dat is de digitale omgeving waar klanten onder meer hun facturen en energiegebruik kunnen inzien, hun termijnbedrag kunnen aanpassen en meer. Ook de Energie-app van de leverancier werkt momenteel niet, zo bevestigt Vattenfall op zijn website.

Vattenfall meldde op maandag 1 januari al dat het last had van een storing, die een dag eerder al was begonnen. Dinsdagochtend zei de energieleverancier dit te hebben opgelost, hoewel het bedrijf nu last zegt te hebben van een nieuwe storing. Vattenfall zegt dit zo snel mogelijk te willen oplossen. Naar verwachting gebeurt dat eind deze week, aldus de website van het bedrijf.

Klanten van Vattenfall die hun meterstanden willen doorgeven, kunnen dat momenteel het beste doen via WhatsApp, de telefoon of e-mail, zo schrijft de energieleverancier op zijn website. Dat geldt ook voor meterstanden van 31 december en 1 januari.