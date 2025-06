AMS-IX heeft weer storing - update

Internetknooppunt AMS-IX heeft weer een storing. Dat was woensdagavond ook al het geval. Het is onbekend hoe dat kan.

AMS-IX zegt dat het probleem om 9.40 uur de kop opstak en dat is ook te zien in de statistieken. Er was woensdagavond ook een storing en die duurde van ongeveer 19.00 uur tot 23.00 uur. Dat lag volgens het internetknooppunt aan verkeer voor het Resource Reservation Protocol, dat invloed had op het beheer van de Extreme-switch. De oplossing woensdagavond was de plaatsing van een rate limiter tussen de Extreme-switch en PE-switch. AMS-IX zegt niets over de oorzaak van de huidige storing of hoe lang het gaat duren. Ook nu is het verkeer op het knooppunt ongeveer een kwart van normaal. Waar dat normaal rond de 8Tbit/s is, is dat nu 2Tbit/s.

Update, 13.37 uur: De storing lijkt voorbij.