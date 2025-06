Proton introduceert macOS-app voor versleutelde Proton Drive-cloudopslagdienst

Proton komt met een macOS-versie van zijn Proton Drive-cloudopslagdienst. De app biedt end-to-endencryptie voor bestanden, inclusief metadata. De app biedt ook optionele offline toegang tot bestanden, bestandssynchronisatie en versiehistorie.

De macOS-versie van Proton Drive is vanaf nu te downloaden voor alle gebruikers, meldt ceo Andy Yen in een blogpost. Met de app kunnen gebruikers hun bestanden gemakkelijk vanaf hun Mac uploaden naar de cloudopslagdienst. Die bestanden worden automatisch end-to-end versleuteld, net als bij andere versies van Proton Drive. De macOS-app wordt open source, meldt het bedrijf.

De app laat gebruikers ook bestanden vanaf Proton Drive synchroniseren naar hun Mac. Die bestanden kunnen eventueel gedownload worden voor offlinetoegang. De app biedt ook versiegeschiedenis, waarmee gebruikers bijvoorbeeld oude versies van documenten kunnen terugzetten.

Proton bracht zijn Drive-dienst in 2020 voor het eerst uit als bèta; vorig jaar kwam de dienst officieel uit. De Proton Mail-maker heeft sindsdien ook versies voor Windows, Android en iOS uitgebracht. Een Linux-versie van Proton Drive is ook in de maak. Naast Proton Drive en Proton Mail, biedt het Zwitserse bedrijf ook een Calendar-agenda-app, een vpn-dienst en een Proton Pass-wachtwoordmanager. Proton-ceo Andy Yen sprak vorig jaar met Tweakers. De topman sprak toen over zijn wens om een 'privacyecosysteem' van verschillende diensten op te bouwen als concurrent voor de diensten van bijvoorbeeld Google.