Proton brengt nieuw 'stealth' VPN-protocol uit

Proton introduceert een nieuw protocol voor zijn vpn-dienst waarmee gebruikers kunnen verbergen dat ze een vpn-dienst gebruiken. Proton noemt het nieuwe protocol 'stealth' en stealth komt als eerste beschikbaar voor Android-gebruikers.

Het Proton VPN stealth-protocol moet 'binnenkort' ook beschikbaar komen op iOS, iPadOS, macOS, Linux en Windows, schrijft Proton. Op dit moment is alleen de introductie op Android voltooid. Daar kunnen gebruikers onder instellingen hun verbindingsprotocol op 'stealth' zetten.

Volgens Proton zorgt stealth ervoor dat de vpn-verbinding niet wordt herkend en eruitziet als een 'normale' internetverbinding. Dit in tegenstelling tot meer standaard protocollen als OpenVPN, IKEv2 en WireGuard, die eerder door netwerken als een vpn-verbinding worden herkend.

Door TLS in plaats van UDP te gebruiken, moet de verbinding met het stealth-protocol niet als een vpn-verbinding herkend worden. Hierdoor is het volgens Proton vrijwel onmogelijk om te herkennen dat het om een vpn-verbinding gaat. Dit is handig voor mensen die in landen wonen waar het gebruiken van een vpn strafbaar kan zijn of voor diensten die vpn-verbindingen proberen te blokkeren.

Naast Proton VPN heeft het bedrijf meerdere internetdiensten. Het Zwitserse bedrijf begon met Proton Mail en heeft recent ook Proton Drive officieel uitgebracht als cloudopslagdienst.