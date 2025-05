Proton brengt Stealth-vpn-protocol uit voor Windows

De Windows-versie van Proton VPN krijgt ondersteuning voor Protons eigen Stealth-protocol. Dat moet het mogelijk maken om te verbergen dat gebruikers een vpn-dienst gebruiken, in tegenstelling tot protocollen als OpenVPN en Wireguard.

Proton bevestigt de komst van het Stealth-protocol naar Windows in een persbericht, schrijft onder meer Neowin. Het protocol werd in 2022 geïntroduceerd door Proton, maar was tot op heden alleen beschikbaar op Android, iOS en macOS. Stealth kan het vpn-verkeer volgens Proton vermommen als regulier netwerkverkeer. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld lokale censuur of vpn-blokkades van internetproviders omzeilen.

De mobiele versie van Proton VPN krijgt daarnaast een optie om het appicoontje te verbergen, meldt Proton op dinsdag. Gebruikers kunnen die bijvoorbeeld vervangen door het icoon van een rekenmachine, weerdienst of notitieapp. Dat moet gebruikers helpen als hun telefoon wordt afgenomen en doorzocht, bijvoorbeeld in autoritaire landen.

Correctie, 20.58 uur - Het artikel noemde eerder dat Stealth gebruikt kan worden om anti-vpn-maatregelen van diensten te omzeilen. Proton positioneert het protocol echter vooral als een manier om vpn-blokkades van internetproviders te omzeilen, of vpn-verkeer te verbergen in landen waar het gebruik van een vpn verboden is. Het artikel is hierop aangepast.