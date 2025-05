Proton Docs krijgt suggestiemodus voor het bewerken van gedeelde documenten

Proton voegt samenwerkingsfuncties toe aan zijn versleutelde documentenverwerker. De dienst beschikt nu over een 'suggestiemodus', waarmee teamleden aanpassingen aan documenten kunnen voorstellen.

Proton-gebruikers kunnen met de nieuwe functies tegelijk aan een document werken, schrijft het bedrijf in een blogpost. De suggestiemodus is vergelijkbaar met die in Google Docs en Microsoft Word. Teamleden kunnen delen van een tekst selecteren en aanpassingen suggereren. Gebruikers kunnen vervolgens op die suggesties reageren, ze direct accepteren of ze weigeren. De suggesties maken volgens Proton, net als de documenten zelf, gebruik van end-to-endencryptie.

De Docs-dienst in Proton Drive krijgt daarnaast de mogelijkheid om read-only-url's van documenten te delen met anderen. Die linkjes kunnen optioneel voorzien worden van een wachtwoord en een 'houdbaarheidsdatum'. Daarnaast claimt Proton dat de Windows-app voor Proton Drive nu betere toegang biedt tot bestanden die met de gebruiker zijn gedeeld.

Proton voegde zijn tekstverwerker eerder dit jaar toe aan zijn Drive-cloudopslagdienst. Het bedrijf deed dat na zijn overname van Standard Notes. De dienst moet dienen als alternatief voor andere tekstverwerkers, zoals Google Docs en Microsoft Word, maar dan met een focus op privacy.