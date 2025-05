Proton belooft toegang tot Drive zonder account en verbeterde antispam in Mail

Proton belooft verschillende nieuwe functies voor zijn diensten Drive, Mail en Calendar. Zo kunnen gebruikers zonder account binnenkort bij Drive-bestanden en krijgt Mail verbeterde spamdetectie. De organisatie deelt geen concrete data voor de nieuwe functies.

In de roadmap voor Proton Drive stelt de organisatie dat 'binnenkort' ook gebruikers zonder account toegang kunnen krijgen tot zowel bestanden als mappen. Deze gebruikers kunnen beveiligde bestanden dan bekijken en aanpassen en bestanden in 'publieke mappen' uploaden. Verder wil de organisatie de integratie van Docs in Drive uitbreiden, een kopieer- en verplaatsfunctie toevoegen en de optie uitbrengen om mappen met kleuren te markeren.

Ook belooft Proton een vernieuwde macOS-app voor Drive. De vernieuwde versie van de applicatie krijgt functies die al mogelijk zijn op Windows, waaronder het synchroniseren van mappen en ontvangen van statusupdates van synchronisatie. De app ondersteunt crossplatformfuncties.

In een andere blogpost deelt de organisatie plannen voor Mail en Calender. De maildienst moet op den duur een verbeterd spamalgoritme krijgen, waardoor het foutief als spam bestempelen van e-mails teruggedrongen zou worden. Daarnaast krijgt Mail ondersteuning voor desktopnotificaties op Windows, Proton Mail als standaard e-mailapp op alle besturingssystemen en automatische spamverwijdering voor de Android-versie.

Tot slot belooft Proton 'in de komende maanden' enkele nieuwe functies voor Calendar. De kalenderfunctie krijgt bijvoorbeeld verdere integratie met Mail, nieuwe opties om de frequentie van afspraken aan te passen, een iOS-widget en de mogelijkheid om externe videovergaderinglinks in Calendar te voegen. Het bedrijf zegt ook te werken aan taken- en zoekfuncties en een offlinemodus. Deze functies staan voor eind 2025 gepland.