Proton voegt AI-schrijfassistent Proton Scribe toe aan e-maildienst

Proton heeft een eigen AI-schrijfassistent genaamd Proton Scribe geïntroduceerd. De tool helpt gebruikers van Proton Mail bij het opstellen van e-mails aan de hand van een prompt. Daarnaast kan het e-mails proeflezen en controleren op spel- en grammaticale fouten.

Proton Scribe kan gebruikers daarnaast helpen om e-mails in te korten of de toon te wijzigen naar iets wat beter bij de ontvanger past.

Proton benadrukt dat de tool privacy als zijn prioriteit heeft. Zo is de tool gebouwd op basis van opensourcemodellen en niet getraind op data uit de inboxen van gebruikers. Ook wordt er geen data opgeslagen die in Proton Scribe wordt ingevoerd. Alle prompts en data worden lokaal verwerkt, aan de hand van 'efficiënte modellen'. "Dat betekent dat geen enkele data het apparaat van de gebruiker verlaat", aldus het bedrijf in een aankondiging. Wie de tool niet wil gebruiken, kan deze ook volledig uitschakelen.

Proton Scribe wordt uitgerold naar de webversie van Proton Mail en de desktopapps. De tool is gratis te gebruiken voor alle bestaande Proton Visionary- en Lifetime-abonnees. Daarnaast kunnen zakelijke klanten de tool gebruiken vanaf 3 dollar per maand.