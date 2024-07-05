Apple zou in Rusland 25 vpn-apps hebben verwijderd op verzoek overheid

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Nee maar als dat lokale wetgeving is dan heb je het daar gewoon mee te doen toch? Kun je wel hoog op je witte paard gaan zitten, maar het is nou niet dat er gelijk mensenrechten geschonden worden omdat je geen VPN apps kunt gebruiken
Definieer mensenrechten...
Artikel 12 van de universele verklaring van de rechten van de mens
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Artikel 12: Privacy
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft eenieder recht op bescherming door de wet.
Wat men op internet doet, gaat de overheid (welke dan ook) niets aan en door gebruik te maken van een VPN kom je op voor je recht op je privacy. Zeker als het gaat om Rusland.
Natuurlijk kun je stellen dat al het 'Rusland vs. Oekraine" nieuws wat via internet, tv en radio onze huiskamers binnen rolt ook gedicteerd wordt door onze overheden. Ik ben niet in de grensgebieden geweest en het zou zo maar kunnen dat de militairen van beide landen gebroederlijk naast elkaar aan de Vodka zitten. Dat er helemaal geen oorlog is en de 'westerse regeringen' de media misbruiken om van een mug een olifant te maken. Dat kan.... maar dat denk ik niet.
Misschien zou een VPN-tunnel naar Rusland mij meer richting de waarheid kunnen brengen? Of wordt ik dan verzwolgen in een moeras wat enkel rept over 'De speciale militaire operatie van onze grote leider Poetin." wat dat ook moge zijn?
Nee, ik denk dat het internet juist nu voor de Russen een belangrijke bron is van informatie. Informatie die hun eigen leiders liever niet delen. En natuurlijk, ook 'ons' stukje internet staat vol met desinformatie en complottheorieën die vaak zijn oorsprong vinden in Rusland of China. Maar net als dat wij de vrijheden hebben om naar informatie te zoeken, zelf op waarheid te beoordelen en uiteindelijk te geloven en te verkondigen wat wij willen, zo zouden de Russen, Chinezen of Noord Koreanen dat ook moeten kunnen.
Is dat een essentieel mensenrecht? Nee dat niet. Maar dat je in alle vrijheid op zoek moet kunnen gaan naar informatie over publieke aangelegenheden en dat je dat moet kunnen doen zonder het risico op vervolging, dat valt onder privacy. En dat... is wél een essentieel mensenrecht.
En als ik uit moet gaan van de signalen die wij vanuit Rusland krijgen (zoals het verbieden van VPN software) dan is juist de noodzaak van diezelfde VPN software wel duidelijk. Alleen, een bedrijf als Apple kan het in een dergelijke situatie nooit goed doen.
Voor wat betreft het gebruik van VPN om regioblokkades te omzeilen heb ik daar zelf natuurlijk een mening over maar dat is niet het primaire doel waarvoor VPN bedacht is. Ja, het wordt er (veel) voor ge- of misbruikt. Maar dat is vast niet waarom de Russische overheid het wil verbieden.