Apple zou in Rusland 25 vpn-apps hebben verwijderd op verzoek overheid

Apple zou in Rusland 25 vpn-diensten hebben verwijderd uit de App Store op verzoek van de Russische overheid. Persbureau Interface meldt dat het gaat om enkele veelgebruikte diensten zoals NordVPN en Proton. Enkele diensten bevestigen de verwijdering.

Het Russische persbureau Interfax schrijft dat Apple 25 apps heeft verwijderd uit de App Store. Dat zou het bedrijf hebben gedaan in opdracht van Roskomnadzor, het agentschap voor digitale communicatie, dat onder het ministerie van Digitale Zaken valt. Roskomnadzor bevestigt het verzoek aan Interfax.

Interfax schrijft niet expliciet waarom Rusland dat verzoek heeft gedaan, maar een van de getroffen vpn-diensten, Red Shield, doet dat wel. De dienst heeft een brief van Apple online gezet. Daarin zegt Apple dat het de apps heeft verwijderd omdat die 'content bevatten die illegaal is in Rusland'. Als Apple die apps niet had verwijderd, had het Rusland moeten verlaten. Het was al langer bekend dat Rusland kort na de invasie van Oekraïne grote vpn-diensten verbood, maar dat waren er slechts een paar en het was eenvoudig een nieuwe te vinden.

Volgens Interfax gaat het in ieder geval om NordVPN, Proton, Red Shield, Planet, Hidemy.Name, Le VPN en Private Internet Access. In totaal zouden het er dus meer zijn, maar een volledige lijst is niet bekend.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 05-07-2024 10:42
185 • submitter: TheekAzzaBreek

05-07-2024 • 10:42

185

Submitter: TheekAzzaBreek

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Reacties (182)

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Mog 5 juli 2024 10:51
Waarom zijn bedrijven als Apple überhaupt nog actief in Rusland? Ik hoor een hoop kritiek op Heineken, McDonald's, Unilever etc. Maar weinig over tech bedrijven als Apple.
wildhagen
@Mog5 juli 2024 10:55
Apple verkoopt geen nieuwe produkten meer in Rusland: nieuws: Apple staakt verkoop producten in Rusland wegens inval in Oekraïne (of is dat alweer teruggedraaid? geen idee...).

Maar bestaande diensten (zoals de Appstore) houden ze, tot nu toe iig, wel in stand. Ik weet niet waarom, neem aan om commerciële redenen?

Apple doet overigens wel vaker aan het verbannen van zaken in opdracht van regeringen, in dit geval de Russische. Zie als voorbeelden:

2021: nieuws: Apple en Google verwijderen verkiezingsapp oppositieleider na druk va...
2019: nieuws: Apple Maps toont in Rusland de Krim als onderdeel van Rusland

Natuurlijk moet een bedrijf altijd aan lokale wetten voldoen, maar als je dit soort dubieuze opdrachten van een regering krijgt zou je je ook kunnen afvragen of je wel actief zou moeten blijven in zo'n land, of niet beter je verlies kan nemen en vertrekken.

Al is het maar om je imago en naam te beschermen, want met dit soort berichten wil je als bedrijf toch eigenlijk niet worden geassoiceerd.
n4m3l355 @wildhagen5 juli 2024 11:31
Apple verkoopt in China iPhones met zwakkere encryptie die vervolgens cloud data in staats servers opslaan. Nou ben ik enerzijds voorstander dat data niet offshore opgeslagen wordt, maar specifiek met China mag je je toch wel afvragen wat hiermee aan de hand is. Apple tagged en limiteerd Airdrop in China omdat dit voorheen werd misbruikt om te "flyeren" in publieke ruimtes. Daarnaast beperkt de overheid sterk welke apps toegestaan zijn en worden deze actief gecensureerd en werken ze uiteraard actief mee met overheids requests voor gebruikers.

Uiteraard dient Apple de wetten/regels van een land te volgen, het is wel typerend hoe in China Apple is bijzonder effectief om aan de wensen te voldoen (Airdrop misbruik werd binnen drie dagen aangepast) en in de EU traineerd Apple wetten jaren.

Uiteindelijk is verdient Apple bijna 20% van hun omzet in China, meer dan 70 miljard USD in 2023. Maar waar bepaalde bedrijven de keus maakt om niet mee te werken met een authoritaire staat heeft Apple daar geen moeite mee. Ik denk als gebruiker dat je best wel stil mag staan dat zonder twijfel heel veel mensen worden opgepakt zo niet opgesloten in concentratiekampen (dit is geen hyperbool) met hulp van Apple.
TomPlant0 @wildhagen5 juli 2024 11:05
De punten die je noemt zijn niet bijzonder om eerlijk te zijn. Een land waar Apple pas echt ver gaat is China. Daar hebben Apple apparaten een aparte Chinezen iCloud versie, waarbij alles in China wordt opgeslagen, een losse App Store en in de maps versie wordt in China ook alles weergegeven zoals de Chinezen overheid wilt.
Zyphlan @TomPlant05 juli 2024 11:43
Ik ben geen pro-CCP persoon, maar het stukje:
Daar hebben Apple-apparaten een aparte Chinese iCloud-versie, waarbij alles in China wordt opgeslagen,
is op zich niks mis mee en lijkt me in principe ook wenselijk voor de EU. Je mag zakendoen, maar de data gaat niet naar de VS, China of India. Ik snap je punt uiteraard wel, want het heeft in het geval van China 0,0 te maken met privacy, maar juist met controle van de populatie en daar is apple zich ook volledig bewust van.
IStealYourGun @Zyphlan5 juli 2024 12:02
Volgens mij is er, zover ik weet, geen probleem met het opslaan van data buiten China, je moet de overheid gewoon toegang geven tot al die data en de eu/vs zijn daar niet zone en grote fan van, dus worden er gescheiden clouds opgezet.
Zyphlan @IStealYourGun5 juli 2024 12:11
Under the 2017 law, “critical information infrastructure” providers, such as telecoms, utilities, energy, e-government, finance, must get permission from public security officials before transferring data overseas.

Information on the military, finance, energy, transportation infrastructure, and medical services, are among the law deems “critical.”

Personal data related to over 500,000 people must also be stored within China.
En het grootste probleem met de chinese overheid.
The key term “critical information infrastructure” is not clearly defined in the law.
Dus 500.000 mensen zijn ongeveer 0,0354% van de totale Chinese bevolking en dan moet je lokaal opslaan. Zouden we dit gelijktrekken met NL 0,0354% van de Nederlandse bevolking is ongeveer 6.301 mensen.

Geeft je een beter beeld dat de wetgeving zo is ingericht dat je in principe volledig verplicht bent om de data in China op te slaan.
Luminair @Zyphlan5 juli 2024 12:09
Ik denk dat het probleem niet zozeer is dat het in een ander land wordt opgeslagen, maar dat het gemakkelijk inzichtelijk is voor die overheid. Apple slaat ook veel gebruikersdata in de EU op, maar dat is veelal versleuteld (met een key, maar ook vaak end-to-end). Dat is in Chine zeker niet het geval.
TheVivaldi @Zyphlan5 juli 2024 17:48
Maar je data gaat toch al niet naar de VS? Ik hoor altijd van Apple-gebruikers op Tweakers dat dat nu juist een van de redenen is om Apple-producten te kopen.
The Zep Man
@TomPlant05 juli 2024 11:26
En in China is deze vlag als emoji niet zichtbaar in iOS: 🇹🇼

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:35]

Aldy @The Zep Man5 juli 2024 13:45
Volgens mij kennen we dat hier ook. Bijvoorbeeld een terroristische organisatie. Sommige van deze organisaties zijn vrijheidsstrijders en hebben een eigen vlag, die je hier niet kunt downloaden als emoji. Mijn ervaring is dat het afhankelijk is aan welke kant je staat of je een organisatie ziet als een terroristen- of als een vrijheidsorganisatie.
Jerie
@Aldy5 juli 2024 14:01
Taiwan staat niet gelijk aan een terroristische organisatie. Taiwan is een soeverein land.
Aldy @Jerie5 juli 2024 14:29
Zoals ik al schreef: ligt eraan aan welke kant je staat, want China ziet dit als een afvallige provincie. Daarnaast zie je Taiwan ook niet meer in de lidstatenlijst van de VN staan.
Llopigat
@Aldy5 juli 2024 15:36
Dat maakt het nog geen terroristische organisatie. Taiwan heeft nog nooit China aangevallen.
Aldy @Llopigat5 juli 2024 15:40
Naast terroristische organisaties heb ik het ook over vrijheidsstrijders en wat ik al schreef: net aan welke kant je staat en hoe China over de Taiwanezen denkt weten we beiden niet.
The Zep Man
@Aldy5 juli 2024 15:23
Volgens mij kennen we dat hier ook.
Geef eens een voorbeeld van een vlag als emoji die wij in het Westen niet kunnen schrijven en lezen.
Aldy @The Zep Man5 juli 2024 15:37
ISIS? Tenminste, ik kan deze niet vinden als emoji.
The Zep Man
@Aldy5 juli 2024 16:43
In welk land zou je de vlag van ISIS wel vinden als emoji (officieel ondersteund door smartphone/OS-bakkers)?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:35]

Aldy @The Zep Man5 juli 2024 17:21
Ik kan mij voorstellen in sommige Arabische of Afrikaanse landen, maar ik bedoel dat niet alle vlaggen als emoji zijn te downloaden, ook niet bij ons.
Jerie
@Aldy5 juli 2024 18:45
In Nederland in EU kun je prima Wikipedia: Islamic State lezen, inclusief de vlag.

In China kun je Wikipedia: 中華民國 - 维基百科，自由的百科全书 niet benaderen. Sterker nog, daar kun je heel Wikipedia niet benaderen.
The Zep Man
@Aldy5 juli 2024 19:26
Ik kan mij voorstellen in sommige Arabische of Afrikaanse landen, maar ik bedoel dat niet alle vlaggen als emoji zijn te downloaden, ook niet bij ons.
De discussie was de Taiwanese vlag als emoji in mobiele besturingssystemen. In iOS in China wordt die geblokkeerd.

Je kan hierop geen whataboutism toepassen.
Jerie
@Aldy5 juli 2024 16:32
IS(IS) staat internationaal bekend als terroristische organisatie. Heeft vele oorlogsmisdaden begaan.
Aldy @Jerie5 juli 2024 17:25
Ik zal de allerlaatste zijn die dat ontkent, maar dat kan zomaar veranderen.(Niet mijn mening, maar de wereldopinie) Ooit had je een terroristenleider bij uitstek: Yasser Arafat. De rest is geschiedenis.
jimshatt @Aldy5 juli 2024 14:08
Er is een emoji standaard voor het weergeven van vlaggen. Door het naast elkaar zetten van twee regional indicator symbols, mits je browser en font het ondersteunt, wordt er automatisch een vlag-glyph getoond.
Ik denk dat er inderdaad weinig standaard fonts zijn die deze vlaggen ingebouwd hebben. Maar ik vermoed dat downloadbare/web-fonts dit gewoon kunnen ondersteunen.
Donstil
@TomPlant05 juli 2024 11:41
De punten die je noemt zijn niet bijzonder om eerlijk te zijn. Een land waar Apple pas echt ver gaat is China. Daar hebben Apple apparaten een aparte Chinezen iCloud versie, waarbij alles in China wordt opgeslagen, een losse App Store en in de maps versie wordt in China ook alles weergegeven zoals de Chinezen overheid wilt.
Ja wetgeving in China. Net zoals ze hier aan de DMA moeten voldoen bijvoorbeeld.
Jeebus @TomPlant05 juli 2024 12:01
Een beetje zoals dat in Europa ook moet?
Llopigat
@TomPlant05 juli 2024 15:19
Google gaat er ook te ver. Zie bijvoorbeeld: https://www.wsj.com/articles/BL-CJB-29536

Met andere woorden: Als je in China naar google maps kijkt dan zie je netjes een lijn om de zuid-chinese zee heen alsof die aan china behoort 8)7
ArawnofAnnwn @Llopigat5 juli 2024 17:48
Google past kaarten aan per land. Als je vanaf hier naar Google Maps gaat en je gaat naar Marocco, zie je onder Marocco Westerlijk sahara staan, met een stippel lijn. Als je vanaf Marocco gaat kijken, zie je die stippel lijn niet en de naam van het onderste land ook niet. Google past alles aan van wat een land vraagt, ongeacht of het nu Nederland, Marocco, China of de VS is.
Silence @wildhagen5 juli 2024 11:09
Dat doen ze dus wel, zoek maar eens op youtube naar "apple after russia sanctions" gewoon winkel met andere naam en apple producturen (nike levis etc ook).
Stroper @Silence5 juli 2024 11:39
Officieel verkoopt (bijna) niemand nog aan Rusland. Maar ik vermoed dat ze zelf ook wel zullen merken, dan hun verkopen in Kazachstan en andere buurlanden, plotseling omhoog is geschoten.
willieverhoef @Stroper5 juli 2024 12:46
Dus dan moet je het systeem platleggen door je service stop te zetten. Maar integendeel, ze passen het juist aan op vraag van de overheid.
Dit betekent dus dat ze bewust een boycot tegenwerken.
blinchik @willieverhoef5 juli 2024 13:58
Precies daarom vind ik al die cloud systemen zo beangstigend. Dat een bedrijf de macht heeft om op afstand alles te saboteren. In het geval dat je de controle hebt, is dat misschien goed. Maar we berusten zelf op veel systemen vanuit het buitenland, waar de relaties wel eens mee zouden kunnen omslaan.

- Omvormers van zonnepanelen uit China
- Auto's uit China
- Telefoons uit China of uit de VS
- Heel het Microsoft cloud platform uit de VS

etc etc.
tvtech @blinchik6 juli 2024 11:48
Helemaal eens. Maar wat is nu het bruikbare (en dan ook voor de niet technische personen) het alternatief? Naar mijn idee is dat er niet.
blinchik @tvtech6 juli 2024 14:19
Inderdaad.... hoog tijd dat Europa hier zelf aan begint te werken.
hydex @wildhagen5 juli 2024 11:30
Mijn eerste reactie was ook belachelijk. Maar als je uit "contact" gaat is dit denk ik nog erger. Dan komt er een totalitair regime met haar eigen App Store en besturingssystemen. VPN apps kunnen nu gewoon opnieuw in de App Store gereleased worden onder een andere naam en dan kan Rusland nieuwe verzoeken sturen. Daar kun je natuurlijk even de "tijd" voor nemen en ze dan weghalen.

Laten we hopen dat het regime van Poetin ooit een keer gaat verdwijnen en dat mensen dan nog, hoe moeilijk ook, verbindingen kunnen houden met onze "werkelijkheid".

En ja andere redenen zullen ook meespelen. Geld, macht etc etc.
supersnathan94
@wildhagen5 juli 2024 11:45
Natuurlijk moet een bedrijf altijd aan lokale wetten voldoen, maar als je dit soort dubieuze opdrachten van een regering krijgt zou je je ook kunnen afvragen of je wel actief zou moeten blijven in zo'n land, of niet beter je verlies kan nemen en vertrekken.
Tsja heel eerlijk, dit soort commerciële VPN diensten worden alleen maar gebruikt voor het omzeilen van blokkades en regio restricties van bijvoorbeeld een overheid of een netflix. Zo heel dubieus is het dan ook niet omdat deze services niet gebruikt worden zoals een VPN bedoelt is.

In Nederland worden VPN services als NordVPN en PIA gebruikt om Amerikaanse Netflix content te kunnen zien en om torrents te kunnen downloaden.

Er zijn echt heel weinig legitieme use cases voor dit soort VPN diensten.

Kijk een OpenVPN naar je thuisnetwerk om zo op afstand bij je NAS te kunnen is legitiem en een beveiligingslaag extra.

Het gebruik van een NordVPN of PIA om een blokkade van the piratebay te omzeilen is geen legitiem gebruik. Ook niet in Nederland.
willieverhoef @supersnathan945 juli 2024 12:50
Dus ook hier wordt vpn gebruikt om een wereld economie tegen te houden. Verschillende content over de wereld, verschillende prijzen dit is tegen het concept van een gelijke wereld. Ook hier zijn prijzen hoger, deels omdat de overheid er meer aan wil verdienen. Dus ook hier wordt VPN gebruik om deze regels te omzeilen.
fenrirs @supersnathan945 juli 2024 13:07
Er zijn echt heel weinig legitieme use cases voor dit soort VPN diensten.
Omdat Jantje, Irina en Pjotr een VPN gebruiken voor in jouw ogen minder legitieme redenen*, mag van supersnathan94 niemand meer een VPN gebruiken? Behalve dan om bij z'n eigen NAS te komen?

Ik denk dat je best weet dat men de VPN's verbied omdat de mensen zelf graag minder gekleurd nieuws willen lezen, en niet voor netflix of pbay content. Blijkbaar vind je het dus ook OK dat github geblokkeerd is in sommige landen of dat men code criminaliseert (cryptowars, PGP) en in zekere zin ook tornado-cash, simpelweg omdat criminelen er gebruik van kunnen maken?

*wat nog te bezien valt, want je komt in een juridisch hol terecht:
Als jij als persoon in de VS zit zou je met je NL netflix ineens ook geen NL content mogen kijken.
Als jij als persoon in de NL zit zou je met je VS netflix ineens ook geen VS content mogen kijken
Je krijgt rare juridische vragen als, is het IP adres waaraan netflix een dienst levert het gebruikspunt? Of waar de persoon die die content kijkt zich bevind? Is je account adres gebonden? Hoe zit dat met providers die hun router in b.v. duitsland hebben staan (tele2 een tijdje geleden). Is de connectie van je router naar je TV wezenlijk anders dan van je VPN endpoint naar je TV?
Recent: de voetbalwedstrijden. Via NLZiet kon ik prima de door NPO uitgezonden wedstrijden bekijken in Denemarken, via de KPN TV app, kreeg ik een melding dat dat niet mocht i.v.m. rechten. Met een VPN kon dat dus weer wel. Dan hebben we nog consumentenrecht, want je betaalt wél voor die NL content als in b.v. Denemarken zit. Mag dat zomaar?
Kortom, één slangenkuil.
supersnathan94
@fenrirs5 juli 2024 13:14
Ik denk dat je best weet dat men de VPN's verbied omdat de mensen zelf graag minder gekleurd nieuws willen lezen, en niet voor netflix of pbay content. Blijkbaar vind je het dus ook OK dat github geblokkeerd is in sommige landen of dat men code criminaliseert (cryptowars, PGP) en in zekere zin ook tornado-cash, simpelweg omdat criminelen er gebruik van kunnen maken?
Nee maar als dat lokale wetgeving is dan heb je het daar gewoon mee te doen toch? Kun je wel hoog op je witte paard gaan zitten, maar het is nou niet dat er gelijk mensenrechten geschonden worden omdat je geen VPN apps kunt gebruiken
mag van supersnathan94 niemand meer een VPN gebruiken?
Nee, van de lokeale wetgeving mag het niet.
Als jij als persoon in de VS zit zou je met je NL netflix ineens ook geen NL content mogen kijken.
Als jij als persoon in de NL zit zou je met je VS netflix ineens ook geen VS content mogen kijken
Klopt, dat is exact hoe het werkt.
Hoe zit dat met providers die hun router in b.v. duitsland hebben staan (tele2 een tijdje geleden). Is de connectie van je router naar je TV wezenlijk anders dan van je VPN endpoint naar je TV?
Nee dat was een peering endpoint. Dat is iets heel anders en alleen om het verkeer intern uiteindelijk het internet op te gooien, maar dan wel volledig transparant met origin. Dus het IP komt wel nog gewoon uit een Nederlandse pool.

En ja dat is wezenlijk anders.
RiDo78 @supersnathan945 juli 2024 14:31
[...]
Nee maar als dat lokale wetgeving is dan heb je het daar gewoon mee te doen toch? Kun je wel hoog op je witte paard gaan zitten, maar het is nou niet dat er gelijk mensenrechten geschonden worden omdat je geen VPN apps kunt gebruiken
Definieer mensenrechten...
Artikel 12 van de universele verklaring van de rechten van de mens:
Artikel 12: Privacy
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft eenieder recht op bescherming door de wet.
Wat men op internet doet, gaat de overheid (welke dan ook) niets aan en door gebruik te maken van een VPN kom je op voor je recht op je privacy. Zeker als het gaat om Rusland.

Natuurlijk kun je stellen dat al het 'Rusland vs. Oekraine" nieuws wat via internet, tv en radio onze huiskamers binnen rolt ook gedicteerd wordt door onze overheden. Ik ben niet in de grensgebieden geweest en het zou zo maar kunnen dat de militairen van beide landen gebroederlijk naast elkaar aan de Vodka zitten. Dat er helemaal geen oorlog is en de 'westerse regeringen' de media misbruiken om van een mug een olifant te maken. Dat kan.... maar dat denk ik niet.

Misschien zou een VPN-tunnel naar Rusland mij meer richting de waarheid kunnen brengen? Of wordt ik dan verzwolgen in een moeras wat enkel rept over 'De speciale militaire operatie van onze grote leider Poetin." wat dat ook moge zijn?

Nee, ik denk dat het internet juist nu voor de Russen een belangrijke bron is van informatie. Informatie die hun eigen leiders liever niet delen. En natuurlijk, ook 'ons' stukje internet staat vol met desinformatie en complottheorieën die vaak zijn oorsprong vinden in Rusland of China. Maar net als dat wij de vrijheden hebben om naar informatie te zoeken, zelf op waarheid te beoordelen en uiteindelijk te geloven en te verkondigen wat wij willen, zo zouden de Russen, Chinezen of Noord Koreanen dat ook moeten kunnen.

Is dat een essentieel mensenrecht? Nee dat niet. Maar dat je in alle vrijheid op zoek moet kunnen gaan naar informatie over publieke aangelegenheden en dat je dat moet kunnen doen zonder het risico op vervolging, dat valt onder privacy. En dat... is wél een essentieel mensenrecht.

En als ik uit moet gaan van de signalen die wij vanuit Rusland krijgen (zoals het verbieden van VPN software) dan is juist de noodzaak van diezelfde VPN software wel duidelijk. Alleen, een bedrijf als Apple kan het in een dergelijke situatie nooit goed doen.

Voor wat betreft het gebruik van VPN om regioblokkades te omzeilen heb ik daar zelf natuurlijk een mening over maar dat is niet het primaire doel waarvoor VPN bedacht is. Ja, het wordt er (veel) voor ge- of misbruikt. Maar dat is vast niet waarom de Russische overheid het wil verbieden.
supersnathan94
@RiDo785 juli 2024 15:48
Maar artikel 12 erbij halen helpt dan niet echt. Een VPN service zoals NordVPN of PIA zijn namelijk geen tools om je privacy mee te verbeter ofzo. Sterker nog. Die services loggen ook gewoon van alles (want dat moet gewoon) en hangen dat aan jouw account.

Het enige wat een VPN doet is 2 zaken aan elkaar verbinden over een publiekelijk gedeelde infra en daar wat versleuteling overheen sausen.

Ja dat betekent dat mensen niet mee kunnen kijken tussen endpoint en client, maar dat betekent niet dat het je privacy verbeterd.
Wat men op internet doet, gaat de overheid (welke dan ook) niets aan en door gebruik te maken van een VPN kom je op voor je recht op je privacy.
zeker wel. Daar hebben we gewoon wet en regelgeving voor. Ook in Nederland heb je je daar gewoon aan te houden.
Voor wat betreft het gebruik van VPN om regioblokkades te omzeilen heb ik daar zelf natuurlijk een mening over maar dat is niet het primaire doel waarvoor VPN bedacht is
Maar je privacy verbeteren is ook niet het primaire doel waarvoor VPN bedacht is. Het primaire doel van een VPN is een tunnel maken over gedeelde infra zodat 2 aparte netwerken gezamenlijk 1 netwerk kunnen vormen.
Jerie
@supersnathan945 juli 2024 14:14
Dubbel gevoel bij.

Aan de ene kant:

1) Zorgt het er voor dat men in Rusland minder makkelijk restricties kan omzeilen. Zoals inderdaad Netflix kijken.

2) Ook zullen er iets minder scriptkiddies van Russische origine zijn.

3) Het zal iets lastiger zijn voor Russische crackers om pirated content te delen met het Westen.

Aan de andere kant:

1) De state actors van Rusland hebben hier nagenoeg geen last van.

2) Terwijl gewone burgers in Rusland weer lastiger de restricties van de Russische overheid omzeilen (vrije nieuwsgaring, informatie delen met buitenwereld).

3) Ze kunnen Netflix e.d. nog steeds piraten.

Gaat dit EMPRESS tegenhouden? Ik denk het niet. Maar de gemiddelde burger wel. Ik zie deze actie dus als win voor de Russische overheid. Wat je wel weet: alle troep uit Rusland die via VPNs binnenkomt (en dat kun je monitoren) zijn Russische state actors, ofwel ze hebben autorisatie van dhr. Poetin e.c.
mawashigeri @supersnathan947 juli 2024 11:02
Ik heb standaard een VPN op mijn telefoon omdat deze zakelijk gebruikt wordt. Iedere mogelijke informatielek moet je willen uitsluiten, niets zo makkelijk als een VPN op de telefoon om toevallige WiFi lekkage tegen te gaan.
unreal0 @wildhagen5 juli 2024 14:37
Behalve een paar Tweakers zal niemand dit nieuws kennen, ik denk dat het wel meevalt met de imago schade.
Blokker_1999
@wildhagen5 juli 2024 11:42
Het is net om hun naam en imago te beschermen dat ze die diensten niet uitzetten. Ze hopen op een dag weer te kunnen verkopen in Rusland, en je moet de bestaande gebruikers daarom te vriend houden ipv hen weg te jagen.
Littlemarc @wildhagen5 juli 2024 11:43
Zolang het baten - lasten > 0 zijn ze in de VS wettelijk verplicht door te gaan.
Tomatoman @wildhagen5 juli 2024 12:25
Maar bestaande diensten (zoals de Appstore) houden ze, tot nu toe iig, wel in stand. Ik weet niet waarom, neem aan om commerciële redenen?
Hoe fair zou jij het als Russische consument vinden als je voor veel geld een iPhone hebt gekocht en Apple kort daarna opeens aankondigt dat je telefoon waardeloos wordt doordat de app store verdwijnt en alle met je telefoon verweven Apple diensten op je telefoon worden opgeheven? Ik vermoed dat Apple zijn bestaande klanten niet onredelijk wil benadelen.
willieverhoef @Tomatoman5 juli 2024 12:53
Mooi als je zelf een Apple hebt. Maar dat is nu eenmaal het gevolg van een boycot. Een doel van de boycot is natuurlijk mensen laten merken dat ze (naar onze meening) iets niet goed doen. En helaas met iedere boycot is de burger het hardste de dupe.
mawashigeri @Tomatoman7 juli 2024 11:00
Tsja, laat ze maar gaan klagen bij hun opperste baas.
Is het fair dat Rusland de facto alle westerse bedrijven heeft genationaliseerd?
Darida @wildhagen5 juli 2024 12:38
Producten*
emeralda @wildhagen5 juli 2024 13:28
China is bezig zich neer te zetten als alternatief voor het Westen. Er zijn veel landen en regimes die hun soevereiniteit willen behouden en niet meer willen buigen voor Westerse politieke of economische druk.

Er zijn addertjes onder het gras maar onderschat niet de "wij bemoeien ons niet met interne politiek" boodschap van de CCP.
Marve79 @wildhagen5 juli 2024 11:04
Tja geld zal altijd de leidende factor zijn. Boven imago en mensenrechten. Dat heet kapitalisme.

Over imago hoeven ze zich weinig zorgen te maken, men blijft het spul toch blind kopen. Plus vrijwel niemand die dit leest op een aantal techies na.
Marve79 @michelr5 juli 2024 13:13
DMA houden ze zich ook al niet aan.
sircampalot @Mog5 juli 2024 11:55
De meeste bedrijven die zeiden te vertrekken zijn enkel op papier weg.
In de praktijk zijn hun producten gewoon nog verkrijgbaar.
evers97 @Mog5 juli 2024 11:39
Ja, als geen enkel bedrijf zaken mag doen omdat een land oorlogsmisdaden pleegt en mensenrechten schendt, dan kunnen ze in bijna ieder land vertrekken, ook Nederland.

- Wij houden momenteel slaverij in vele landen in stand omdat we alles zo goedkoop mogelijk willen hebben.

Hier een kleine greep van oorlogsmisdaden door Nederland in de afgelopen jaren:

Hawija, Irak (2015):
Tijdens een Nederlandse luchtaanval op een wapendepot van IS in de Iraakse stad Hawija kwamen naar schatting 70 burgers om het leven. Hoewel Nederland aanvankelijk ontkende dat de aanval tot burgerdoden had geleid, kwam later naar voren dat de schade veel groter was dan gemeld. Er zijn beschuldigingen van een gebrek aan zorgvuldigheid en het niet voldoende beschermen van burgers.

Chora, Uruzgan, Afghanistan (2007):

Nederlandse troepen waren betrokken bij een vuurgevecht in de Chora-vallei in Uruzgan, waarbij burgerslachtoffers vielen. De Nederlandse regering stelde later een onderzoek in, maar concludeerde dat de acties van de militairen binnen de regels van het oorlogsrecht vielen. Toch blijven er vragen over de proportionaliteit en noodzaak van het gebruikte geweld.


Mogelijke mishandeling van gevangenen, Irak (2003-2005):

Er zijn meldingen geweest van mishandeling van gevangenen door Nederlandse militairen tijdens hun missie in Irak tussen 2003 en 2005. Hoewel de Nederlandse overheid meldde dat er geen bewijs was van systematisch misbruik, bleven er beschuldigingen en bezorgdheid over de behandeling van gevangenen.


-

[Reactie gewijzigd door evers97 op 22 juli 2024 17:35]

svane @evers975 juli 2024 12:57
Je doet hier voor het gemak even alsof elke oorlogsmisdaad even erg is.

Ten eerste zie ik in geen van de voorbeelden nergens benoemd dat deze officiëel oorlogsmisdaden waren. Er staat juist expliciet dat uit het onderzoek bleek dat de acties 'binnen de regels van het oorlogsrecht vielen'. Natuurlijk was dit een onderzoek van de Nederlandse regering, maar wat heeft bijvoorbeeld het Internationaal Strafhof hierover gezegd? De bewijslast voor oorlogsmisdaden zijn iets hoger dan alleen 'beschuldigingen en bezorgdheid'.

Maar desondanks zijn dit vreselijke gebeurtenissen. Elk burgerslachtoffer is er één te veel, en mishandelingen van gevangen is iets wat absoluut niet mag gebeuren.

Dat gezegd hebbende, de ene oorlogsmisdaad is de andere niet. Er zit een gigantisch groot verschil tussen bijvoorbeeld kleine incidenten met enkele soldaten die zich misdragen, en het binnenvallen van een land, waarbij de vrijwel elke oorlogsmisdaad gepleegd wordt die er bestaat.

Het gaat er dus niet om welk land wel of niet een oorlogsmisdaad heeft gepleegd. Het gaat er meer om 'welke' oorlogsmisdaden in welke frequentie gepleegd worden. Op dat vlak kan je Nederland en Rusland écht niet met elkaar vergelijken, komt niet eens in de buurt.

Hetzelfde doen we met andere misdaden. Een kind dat snoep steelt kan je ook een 'crimineel' noemen, maar toch behandelen we dit kind anders dan een seriemoordenaar. Hetzelfde geldt hier voor regeringen.
fenrirs @evers975 juli 2024 13:13
als we het dan over proportionaliteit hebben? Begrijp me niet verkeerd, elk slachtoffer is er één te veel, maar om nou de daden van NL gelijk te trekken met wat er in oost Oekraine gebeurt gaat wat ver.
evers97 @fenrirs5 juli 2024 16:59
Vergeet ook niet dat Nederland veel wapens levert aan Israël, waarbij ook een oordeel is geveld dat Israël massaal massamoord aan het plegen is. Wat daar gebeurt, is duizend maal groter dan wat er in Oekraïne aan de hand is. Het Internationaal Strafhof heeft ook gezegd dat er massaal oorlogsmisdaden worden gepleegd. Je gaat me niet vertellen dat onder andere Nederland dit nooit geweten heeft in de afgelopen decennia. Ik zie verder geen enkele boycot op Israël.
fenrirs @evers975 juli 2024 17:54
Beiden zijn niet OK. Als je dan toch bezig bent, er staan zo’n 700000! Soedanezen ip omvallen van de honger, hoor je niks over
mawashigeri @evers977 juli 2024 10:57
Het Internationale strafhof heeft zich bezorgd verklaard, en opgeroepen tot een staakt het vuren aan Israël EN HAMAS; dat is iets heel anders dan een veroordeling.
De terroristen van Hamas wil geen staakt het vuren, die willen zoveel mogelijk Palestijnse burgers dood zodat domme buitenlanders denken dat Israëli's slechte mensen zijn. Mede daarom kapen ze alle voedselhulp en bombarderen ze de aanvoerpunten.
evers97 @mawashigeri7 juli 2024 11:02
Je gaat me vertellen dat één van de grootste en beste inlichtingendiensten, de Mossad, van niets afwist? Zo'n grootschalige aanval heeft heel veel tijd, geld en mankracht gekost. Ze hebben ook sowieso spionnen daar zitten. Israël heeft het expres laten gebeuren om een excuus te hebben om Palestina eens en voor altijd van de kaart te vegen.
mawashigeri @evers977 juli 2024 11:07
Lees het nog eens want ik reageer op jouw leugens over het ICJ.
Daarna vertel ik niets nieuws over Hamas, voor jou misschien wel.
evers97 @mawashigeri7 juli 2024 11:19
Wat Hamas heeft gedaan is niet nieuws voor me en ik vind het verschrikkelijk en ze moeten ook opgejaagd worden en uitgeschakeld. Maar het zou een stuk eleganter kunnen dan hoe het nu gaat, beide partijen hebben geen besef van het menselijk lijden dat ze veroorzaken.
mawashigeri @evers977 juli 2024 18:21
Ik vrees dat het erger is dan wij ons kunnen voorstellen: bede partijen weten donders goed hoeveel lijden (en lijken) ze veroorzaken. Hamas denk er publiek garen bij te spinnen; zoveel mogelijk eigen mensen over de kling en het kan ze niets schelen. Die eigen mensen staan nog altijd achter Hamas, kennelijk is het in het M.O. te warm om helder na te denken of de interne terreur is zodanig dat ze apathisch geworden zijn :(
Israël weet het ook maar kan (of wil) niet bedenken hoe het anders moet. Er zijn inmiddels helaas ook daar veel religekkies daar die het niets kan schelen hoeveel (Palestijnse) burgers sterven of gewond raken.
Ik kan dit beredeneren en opschrijven, maar begrijpen doe ik het ook niet echt. Laten wij ons dan maar verzoenen in ons onbegrip en machteloosheid.

[Reactie gewijzigd door mawashigeri op 22 juli 2024 17:35]

evers97 @mawashigeri7 juli 2024 18:30
Jaa helemaal mee eens pfff word er moedeloos van. Kan het echt niet bevatten dat je iemand zoveel kan laten lijden, ieder conflict op aarde 😔
Jerie
@evers975 juli 2024 14:02
Staat niet in verhouding. Perfect is de vijand van goed.
obimk1 @Mog5 juli 2024 11:22
Als fervent Apple gebruiker, krijg ik steeds meer een hekel aan Apple door dit soort acties.

Shit Verenigde Staten bedrijf wat winst belangrijker vindt dan mensenrechten.


Aantal NL bedrijven doen dit ook. (Shell in Nigeria)
bzzzt
@obimk15 juli 2024 13:12
Een VPN verbinding kunnen opzetten is een mensenrecht?
Of bedoel je het zonder inmenging van de overheid kunnen communiceren?

Wel eens van Chat control gehoord wat de EU er bijna doorgedrukt heeft?
willieverhoef @obimk15 juli 2024 12:55
Denk helaas dat vrijwel alles om geld draait. Zelfs de keuzes die door de overheid worden gemaakt.
kodak @Mog5 juli 2024 12:20
Je kan dan ook de vraag stellen waarom ze het prima vinden dat heel veel ontwikkelaars hun apps nog in bepaalde landen aan blijven bieden. Het antwoord is waarschijnlijk dat geld verdienen ze toch belangrijker lijkt dan een eenduidig ethisch standpunt innemen. Het doel van de meeste bedrijven en hun investeerders en medewerkers is immers winst maken, niet de eigen winst beperken.
david-v @Mog5 juli 2024 14:09
Waarom zijn bedrijven als Apple überhaupt nog actief in Rusland?
Simpele reden en ook het enige wat telt ... Geld.
ImperatorTiber @Mog5 juli 2024 15:36
Inderdaad. En de appstore is de grote melkkoe, waar is alle kritiek....
hinerakatauri79 @Mog5 juli 2024 15:43
Russische economie groeit sneller dan die van het westen. Landen als Rusland en China zullen alternatieven ontwikkelen als ze geen toegang hebben tot de westerse diensten en producten. BRICS groeit ook als kool dus al die landen en nieuwe landen zullen straks geen westerse producten meer aanschaffen.

Het westen heeft heel veel uitbesteed aan bijvoorbeeld INDIA. De kennis is dus daar aanwezig en zal straks in steeds meer mate gebruikt worden om niet westerse landen voorbij te gaan.

https://www.bbc.com/news/business-68823399
ibmpc @Mog5 juli 2024 21:40
Ik denk dat je de maatschappij (vooral de bevolking) onevenredig ontwricht als je bijv. alle Azure datacenters in Rusland sluit. Dat je geen nieuwe diensten aanbiedt heeft hetzelfde vervelende effect maar ontwricht de maatschappij niet zo extreem dat er doden vallen door bijvoorbeeld hongersnood omdat Microsoft ineens de stekker uit Azure trekt. Dus al je resources in Azure die er al zijn, die blijven gewoon. Maar nieuwe resources aanmaken kan niet meer.

Welke datacenters heeft Microsoft eigenlijk in Rusland? De meest logische georeplication is zeker Oekraine? :+
Etienne74 @Mog6 juli 2024 17:53
Apple zou echt zijn principes moeten hebben de Rusland af moeten sluiten. Zijn meteen al die iPhone waardeloos :-)
Foute bedrijven moeten we meer aanspreken op hun gedrag. Daardoor duurt een oorlog langer en kost het ons straks levens.
Evertprakkie @Mog19 juli 2024 09:39
Gaat om het grote geld als het om bedrijven gaan die niet Amerikaans zijn komt er vaak een verbod zogenaamt veiligheids risico maar in werkelijk is dat concurenten de nek omdraaien. En ja als het om privacy gaat want daarvoor gebruiken de meeste mensen die VPN in Rusland zonder dat de overheid dan kan meekijken, daar tilt Apple niet zo zwaar aan geld verdienen is voor hen belangrijker dan het belang van de concument.
HKS-Skyline 5 juli 2024 11:03
Met andere woorden, apple helpt mee aan het schenden van mensenrechten, het is niet meer dan een slaaf van dictatoriaal regime. Heel kwalijk, maar kennelijk zijn er geen consequenties.
wroeter @HKS-Skyline5 juli 2024 11:12
Het enige dat hierbij helpt is 'stemmen met de voeten': geen Appleproducten of diensten meer afnemen. Wordt lastig als je zoals ik helemaal in het Apple ecosysteem zit. En zijn er echte alternatieven? Samsung, Google, allemaal doen ze kwalijke zaken in en met bijv. China.
vrmeulen @wroeter5 juli 2024 11:38
Ik ben het vaak eens met "stemmen met voeten", maar er blijft weinig over als je Rusland/China-beleid gaat meerekenen.
Geen enkel bedrijf kan het in Rusland of China goed doen naar onze westerse maatstaven: de overheden maken het heel moeilijk of simpelweg onmogelijk om op westerse wijze diensten aan te bieden of zaken te doen in die landen. Het is óf je aan de regels en beperkingen houden die gesteld worden of je wordt eruit gegooid en helaas hebben deze genoemde landen voldoende controle om dat af te dwingen.

Ik zou persoonlijk ook graag zien dat grote bedrijven een vuist maken tegen de grillen van deze overheden maar ik weet dat dat naïef is: ten eerste hebben deze organisaties geen zin om prominent politiek bezig te zijn, en ten tweede zijn het beursgenoteerde bedrijven die winst moeten maken en je uit een grote markt terugtrekken is slecht voor de omzet.
De vraag is wat er voor hen nodig is om écht alle stekkers eruit te trekken maar ben tegelijkertijd bang voor het antwoord.
Vicje @vrmeulen5 juli 2024 12:44
Goeie reactie heb je!

Wat mij wel opvalt is dat in dit soort gevallen Apple eigenlijk stilletjes zich conformeert en zorgt dat er nauwelijks ophef is. Maar in het geval van Europa en je houden aan onze wetten roept Apple maar al te makkelijk dat de wet niet deugt.

Dat vind ik wel meten met twee maten. Waarom nu dan niet een grote mond richting Rusland hebben?
vrmeulen @Vicje5 juli 2024 13:28
Thanks! Ik denk dat het een kwestie is van "pick your battles": tegen de vastberadenheid (of koppigheid, het is maar hoe je het ziet) van een natie als Rusland of China kan zelfs een bedrijf als Apple weinig inbrengen.

We hebben kunnen zien dat Rusland zo megalomaan en vol van zichzelf is (getuige de vele landen die ze zonder enige schaamte binnenvallen en/of plat bombarderen), dat zij zich echt totaal niks aantrekken van wat een Apple, Microsoft of Google van hen vindt. Sterker nog: westerse bedrijven zijn bij uitstek de bron van al het kwaad in de wereld en worden gedoogt terwijl ze steeds verder worden ingeperkt.
Tegelijkertijd worden lokale, streng gereguleerde alternatieven opgetuigd om de bevolking toch een alternatief te bieden, ware het niet dat dat ook gewoon staatsinstrumenten zijn. Hetzelfde kan gezegd worden voor China en nog een paar enge landen waar men deze taktiek toepast.

Eerlijk is eerlijk: je ziet deze weerstand tegen aanwezigheid van buitenlandse bedrijven ook meer opsteken in de Verenigde Staten. Want hoeveel Chinese bedrijven zijn er inmiddels al gesanctioneerd, beperkt en/of buitengesloten van zakendoen in Amerika? (Al dan niet terecht, wie zal het zeggen?)

Dus het wordt er sowieso niet gezelliger op en internationaal handelen wordt voor bedrijven steeds ingewikkelder, iedereen die over grenzen heen handelt moet door steeds meer hoepels springen om te voldoen aan lokale wetgeving (zelfs in Europa met bijv de DMA). Daarmee praat ik niks goed voor bedrijven zoals Apple, maar ik kan me voorstellen dat het niet eenvoudig is om je zomaar uit een grote markt terug te trekken.
emeralda @vrmeulen5 juli 2024 13:36
Voor het eerst in 200 jaar is er een alternatief voor de Westerse bedrijven.
Die vuist is niet meer almachtig. Dat is de grote geopolitieke verandering waar we in leven.
Bender @wroeter5 juli 2024 11:22
Dat het lastig wordt is ook het hele doel van sancties.
En inderdaad, Google moet met de Playstore dit dus ook doen.
Evertprakkie @wroeter19 juli 2024 09:41
klopt helemaal en als het niet in de google playstore zit zijn er nog andere alternatieven iets wat met de Apple niet kan.
Yucko @HKS-Skyline5 juli 2024 12:03
denk je de de playstore niet soortgelijke berperkingen opgelegd krijgt? dream on!
laptopleon @HKS-Skyline5 juli 2024 12:23
Het wordt er voor burgers daar echt niet beter op als Apple helemaal verdwijnt uit (bijvoorbeeld) Rusland. Minder opties om je te organiseren tegen foute regimes, om te communiceren naar het buitenland en onderling zonder dat ome Poetin meekijkt.

@Mog En ja, dat is wat anders dan bier of hamburgers. Dat gaat puur om de winst en daar kun je geen oppositie mee organiseren.

[Reactie gewijzigd door laptopleon op 22 juli 2024 17:35]

HKS-Skyline @laptopleon5 juli 2024 13:18
Je denkt toch niet serieus dat multinationals handel blijven drijven in rusland uit het oogpunt dat ze de burgers de mogelijkheid geven zich te verzetten tegen het regime? Dat is wel een enorm naieve kijk op de situatie. De enige reden dat ze er handel drijven is om winst te maken. De app store genereert nog altijd inkomsten en ze zullen er braaf alles aan doen dat zo te houden. Het in stand houden van de app store in rusland zal net zo veel doen voor een revolutie als het sluiten van de app store. Helemaal niets.
Zodra dat gebeurt gaat heel rusland over op een chinees alternatief. Het is niets anders dan belachelijk dat google en apple handel blijven drijven in rusland.
laptopleon @HKS-Skyline6 juli 2024 20:24
Ze zullen dan wel op een Chinese app store over móeten, maar die zal niet hetzelfde bieden als een Amerikaanse.

Natuurlijk gaat het bedrijven om geld verdienen, maar een McDonalds en Heineken vervangen door een McPoetin en een Brewski is wat anders dan een Apple of Google App Store.

Als dat net zo makkelijk was had Rusland al lang een eigen Apple App Store gehad, en de EU ook.
HKS-Skyline @laptopleon6 juli 2024 21:37
Het gaat er niet om of het makkelijk is voor de russen of niet, het is heel simpel voor apple om de apple store niet meer aan te bieden in rusland. het is ook heel simpel om niet mee te gaan in de eisen van de russische overheid, als die vervolgens wil besluiten de boel te blokkeren, so be it. Het is niet relevant of russen vervolgens de zelfde functionaliteit uit een chinees alternatief kunnen krijgen, het gaat erom dat westerse multinationals na de sancties op rusland geen zak meer te zoeken hebben op die markt.
laptopleon @HKS-Skyline7 juli 2024 13:45
Kortom, het maakt niet uit waar de Russische burgers behoefte aan hebben, als de westerse bedrijven er maar weg gaan, dan komt alles goed :?

Kijk eens naar bijvoorbeeld de vlees-, zuivel-, groenten- en fruit-handel.

De laatste tien jaar zijn er allerlei boycotts van Rusland van EU-producten. Van apples en peren tot vlees en kaas. De gemiddelde Nederlander weet niet eens dat die boycots al 11 jaar lopen.

Eerst gaf dat problemen in Rusland want ze importeerden bijvoorbeeld veel kaas. De prijs gaat door het dak. Dan springen Russische boeren in dat gat en intussen maken die Russische varianten van brie, goudse, etc.

Prima, zou je kunnen zeggen, als je wil dat landen minder afhankelijk van elkaar zijn. Maar een app store inclusief apps apps opzetten is niet zo makkelijk als zelf kaas gaan maken. Ander voorbeeldje: Uien telen lijkt heel simpel omdat dat in Nederland perfect gaat, maar uit de praktijk blijkt dat, hoewel uien telen in grote delen van de wereld op zich wel lukt, die niet goed te bewaren zijn en dat veel minder kilo’s per ha oplevert. Het is geen toeval dat Nederland en Nieuw-Zeeland de grootste uien-exporteurs ter wereld zijn. Het zijn kleine landen maar wel de goldilocks uien-teelt-zones.
HKS-Skyline @laptopleon8 juli 2024 09:11
Kortom, het maakt niet uit waar de Russische burgers behoefte aan hebben, als de westerse bedrijven er maar weg gaan, dan komt alles goed :?
Ik weet dat de boycots al jaren lopen, die zijn er niet voor niets. Het doel van een boycot is het beperken van een lokale economie. Het wegnemen van die appstore beperkt de lokale economie. Exact het doel van de boycot. Als daar niet aan mee wordt gewerkt door grote bedrijven dan werkt de boycot niet en beperk je die economie niet. Geen idee wat de rest van je verhaal ermee te maken heeft, maar het lijkt mij vrij voor de hand liggend dat het doel van een boycot niet is om afhankelijker van elkaar te worden en dat het niet relevant is wat de behoefte van de russische burgers is.

[Reactie gewijzigd door HKS-Skyline op 22 juli 2024 17:35]

laptopleon @HKS-Skyline8 juli 2024 12:01
Het doel van een boycot is het beperken van een lokale economie.
Dat werkt op korte termijn, maar intussen duurt dat al meer dan tien jaar en heeft de lokale economie zich al lang aangepast.
Het wegnemen van die appstore beperkt de lokale economie.
De schoenmaker, de schapenhouder, de hamburgertent, de kroeg, de bierfabriek draaien ook zonder appstore door. Rusland staat nou niet bepaald bekend om haar silicon valley. Eerder zal het wegnemen van de Apple appstore een prikkel zijn om apps zelf te maken op Android of zelfs een heel eigen variant te maken.
HKS-Skyline @laptopleon8 juli 2024 12:14
Ja het gaat echt geweldig met de russische economie.....
En lokale bedrijven gebruiken ook marketing en apps. Het is totaal niet relevant of rusland eigen dingen gaat ontwikkelen, het gaat er om dat je met sancties de economie schade toebrengt in plaats van een oorlog te starten, het wegnemen van een marketingkanaal/distributieplatform van marketingtools is een van de vele onderdelen van het totaalplaatje. Wanneer ze daar zelf een halfgebakken alternatief voor uitbrengen dat de helft minder effectief werkt dan is dat dus een netto winst. Maar het lijkt mij vrij nutteloos om een economieles te gaan geven want deze discussie is nogal zinloos.
r0y89 5 juli 2024 12:54
Dit valt me toch behoorlijk tegen van Apple als iemand die erg graag met Apple producten werkt. Maar dat is puur mijn mening :)
CPV @r0y895 juli 2024 13:36
Nou ja, een paar apps verwijderen of uit Rusland vertrekken: dan is de keus gauw gemaakt, lijkt mij.
hstgnick @CPV5 juli 2024 23:23
En zo blijkt ook Apple een duistere ziel te bezitten.

Onze helden worden met Apple geld doodgemaakt en wij zijn daarna aan de beurt. Maar dan kunnen onze jongens en meisjes wel met een selfie ten onder gaan.
iAR 5 juli 2024 10:49
Tja, als je een land hebt dat haar burgers dom houdt dan is dit wel een logische stap. Je moet toch ergens verbloemen dat de speciale militaire missie van enkele dagen nu een oorlog is die het land op allerlei manieren uitput...
Elk bedrijf moet zich aan wetten in een land houden, dus ook hier Apple in Rusland.
obimk1 @iAR5 juli 2024 11:14
Als fervent Apple gebruiker, krijg ik steeds meer een hekel aan Apple door dit soort acties.

Shit VS bedrijf wat winst belangrijker vindt dan mensenrechten.

Veel VS bedrijven doen dit ook.

Sommige NL bedrijven doen dit ook.
Mr. Freeze @obimk15 juli 2024 11:34
+1 van mij hoor, maar is er een merk waar principes zwaarder wegen dan winsten?
gast128 @obimk15 juli 2024 12:16
Oude Hollandse discussie tussen de koopman of de dominee willen zijn. Er blijven niet veel landen over om handel mee te drijven alleen als die de mensenrechten respecteren zoals hier in de westerse wereld. Saudi-Arabië b.v. waar wij een deel van onze energie vandaan halen valt waarschijnlijk al af.

Overigens kan je ook vraagtekens zetten hoe Apple zijn producten laat maken in lage lonen landen.
Sorcerer8472 @obimk15 juli 2024 12:47
Maar wat dan? Deze apps niet verwijderen uit de RU app store? Vervolgens verbannen worden uit heel Rusland, waardoor al je klanten geen updates van apps meer kunnen krijgen en hun telefoons waardeloos worden?

Ook van burgers die hartstikke tegen de regering zijn? Gebruikers die worden gedwongen op een veel minder privacy-vriendelijk Android over te stappen wat wel naar de pijpen van de Russische overheid danst?

Principes klinken leuk maar uiteindelijk kun je je afvragen wat Apple, de mensheid in het algemeen, en Russen eraan hebben als ze zich helemaal uit Rusland terugtrekken. Volgens mij doen ze al niets meer met betalingen in Rusland dus het is puur zorgen dat Russische burgers niet genaaid worden. Activisten hebben ook opgeroepen om dit zo te houden trouwens, omdat het anders Russische burgers verder beperkt.

Apple heeft bepaalde Russische staatsmedia buiten het land juist geweerd nu. Je zou kunnen zeggen dat ze het beste doen wat ze kunnen.
Donstil
@obimk15 juli 2024 12:53
Als fervent Apple gebruiker, krijg ik steeds meer een hekel aan Apple door dit soort acties.

Shit VS bedrijf wat winst belangrijker vindt dan mensenrechten.

Veel VS bedrijven doen dit ook.

Sommige NL bedrijven doen dit ook.
Nah ik begrijp de sancties wel die we aan Rusland opgelegd hebben etc maar moet Apple de Russische inwoners dan ook nog de Appstore en het gebruik van de producten afnemen?

Ik vind persoonlijk van niet, het meerendeel van die inwoners heeft helemaal niet voor die oorlog gekozen dus ze extra straffen door bijvoorbeeld ook de appstore te sluiten gaat wel wat ver.

Apple verkoopt verder al geen nieuwe producten meer in Rusland, het is puur de infrastructuur.
david-v @Donstil5 juli 2024 16:47
Het zou wel een duidelijke statement naar de bevolking zijn. Dictators zijn er altijd al geweest omdat de bevolking monddood wordt gemaakt en propaganda het nieuws onderneemt. Zolang het volk "tevreden" is en niet al teveel merkt kan een dictator zijn gang gaan.

Maar meer zoals zoveel bedrijven is geld belangrijker dan ethiek. Is geen kritiek specifiek naar Apple, er zijn er zoveel die dat doen.
Donstil
@david-v5 juli 2024 19:17
Het zou wel een duidelijke statement naar de bevolking zijn. Dictators zijn er altijd al geweest omdat de bevolking monddood wordt gemaakt en propaganda het nieuws onderneemt. Zolang het volk "tevreden" is en niet al teveel merkt kan een dictator zijn gang gaan.

Maar meer zoals zoveel bedrijven is geld belangrijker dan ethiek. Is geen kritiek specifiek naar Apple, er zijn er zoveel die dat doen.
Het is zo zwart wit niet denk ik, vanuit het westen kan dat de gedachte zijn maar als je in die situatie zit is het heel anders.
iAR @obimk15 juli 2024 11:31
Als een land concreet tegen je zegt: ik wil dat je VPN apps uit de AppStore haalt, want kijk deze wet. Dan kan Apple mensenrechten heel hoog in het vaandel hebbe nstaan, maar dan ga je toch je aan de wetten houden.

Ik ga er vanuit dat als jij bezig bent met de mensenrechten en je wordt teruggefloten omdat je je niet aan de wet houdt, dat je ook eieren voor je geld kiest.
Niet Henk @iAR5 juli 2024 12:06
Nee, dat is niet het geval. Apple kan ook zeggen: ik kies ervoor geen zaken te doen met jou als land, dus heb me ook niet aan je wetten te houden.

Dan kan Rusland nog zo boos worden, rechtzaken beginnen, miljarden eisen, etc., als Apple simpelweg geen zaken doet met Rusland heeft dat geheel geen consequenties. Het gaat simpelweg om dat Apple geld wil verdienen aan een land dat mensenrechten schendt en onrechtmatige oorlogen begint.

Dat is hun bewuste keuze. Percentueel haalt Apple maar een klein deel van hun omzet uit Rusland (1% in 2020 volgens Statista, en rapporten zeggen dat dit meer dan gehalveerd is sindsdien). Ze zouden simpelweg kunnen beslissen geen zaken te doen met Rusland en daarmee niet onderhevig te zijn aan Russische wetten. Maar ze kiezen toch om dat kleine beetje omzet te behouden.

Als ik kon kiezen tussen 1% minder verdienen of dermate mijn normen en waarden te koop zetten, zou ik het wel weten.
dez11de @Niet Henk5 juli 2024 13:18
Elke roebel die Apple uit Rusland slurpt kan niet worden gebruikt om bommen en granaten te kopen.
Hulde Apple.
iAR @Niet Henk5 juli 2024 16:37
ik kies ervoor geen zaken te doen met jou als land, dus heb me ook niet aan je wetten te houden.
Ik zou bijna zeggen: ja, duh, dat is toch vrij logisch.
Maar áls je zaken blijft doen moet je je aan regels houden ja.
marhalm @iAR5 juli 2024 11:52
Wat doet Apple sowieso nog in Rusland? Verwerpelijk!
Noitisnt @marhalm5 juli 2024 12:09
Russische Roebels zijn ook geld, en geld stinkt niet. Groetjes, Apple.
obimk1 @iAR5 juli 2024 11:56
Dus als een wet mensenrechten opheft. Is het volgen van die wet door Apple "legaal"?

Stel die wet heeft de volgende passage: (hopelijk niet, een voorbeeld)

"Tegenstanders van deze wet mogen ongestraft worden doodgeschoten?"

En het bombarderen van burgerdoelen in Oekraïne is ook een mensenrecht.
hinerakatauri79 @obimk15 juli 2024 15:46
Apple, Microsoft, Google, Amazon doen ook zaken met Israel die naast de 40.000 doden nu ook een oorlog zal starten in het noorden.

Daarnaast heeft de PM en diverse andere ministers een arrestatie bevel.

Het westen is niet consequent bezig en meet met verschillende maten.
SuperDre @obimk15 juli 2024 21:37
Wat een onzin, Apple heeft zich gewoon aan de wet daar te houden, net zo goed dat ze hier ook apps weigeren die hier illegaal zijn. Ik ben verre van een Apple liefhebber, maar ik geef ze groot gelijk dat ze zich niet terugtrekken uit Rusland, want dat is blijkbaar toch een behoorlijk grote markt voor ze.
obimk1 @SuperDre6 juli 2024 18:16
Ok , ik houd me ook aan een wet, mag ik jouw dan ook bombarderen?

Mag het misschien "onzin" vinden, maar maak dat argument maar als kogels en bommen om je oren vliegen.
SuperDre @obimk16 juli 2024 20:42
Wat een onzin, de VS gooit ook nog steeds heel veel bommen.
obimk1 @SuperDre6 juli 2024 20:59
Ja en?

Sorry dat ik dit zeg, wat een dom argument.
SuperDre @obimk17 juli 2024 14:35
Je bedoelt net zo dom als jouw opmerking wat betreft bommen gooien.
obimk1 @SuperDre8 juli 2024 11:23
Sommige mensen hebben SCHIJT aan je "rechten"
kodak @iAR5 juli 2024 11:11
De vraag is in hoeverre Apple zich aan de wetten wenst te houden. Zo stelt de brief kennelijk dat Apple de verantwoordelijkheid voor de content af schuift, maar ondertussen nemen ze wel de verantwoordelijkheid over de content door deze als illegaal te beschouwen.

Daarbij is Apple niet duidelijk hoe het illegaal is. Ze lijken simpelweg een eis over te nemen zonder die kennelijk eerst gecontroleerd te hebben. Vervolgens schuiven ze ook daar verantwoordelijkheid af hoe ze het er mee eens zijn door de klant naar de eiser te verwijzen.

De houding van Apple lijkt veel weg te hebben van een dubbele moraal. Geen verantwoordelijkheid over de inhoud willen maar wel parij kiezen om de inhoud te blokkeren.

En natuurlijk kan het zijn dat Apple meent geen inhoudelijk oordeel te vellen maar een officiële eis op te volgen, maar dan hadden ze dus ook de eis kunnen doorsturen naar de volgens hun verantwoordelijke ontwikkelaars. Hun voorwaarden lijken dus niet te voldoen. Of je schuift verantwoordelijkheid af, of de verantwoordelijkheid ligt kennelijk niet volledig bij de ontwikkelaars maar ook bij Apple.
marhalm @kodak5 juli 2024 11:51
Dat doet Apple altijd. Ze conformeren zich ook altijd aan de CCP. Apple is gewoon een slangachtig bedrijf met dubbele moraal.

In het Westen schreeuwen ze hard van de daken over gelijkheid, vrijheid, LGTBIQ, BLM, homorechten etc. Aan de andere kant gehoorzamen ze zonder slag of stoot dictatoriale regimes die hun bevolking onderdrukken en juist vreselijk anti homo, LGBTIQ etc zijn.

Ik vind (mijn mening) dat Apple moreel gezien het meest verwerpelijke techbedrijf ter wereld is. Bij ieder bedrijf draait het 100% om geld, maar bij Apple wordt dat wel iedere keer heel pijnlijk duidelijk. Ik heb niets met Google, maar kan het wel weer waarderen dat zij zich terug hebben getrokken uit China bijvoorbeeld.
bzzzt
@marhalm5 juli 2024 13:29
In het Westen schreeuwen ze hard van de daken over gelijkheid, vrijheid, LGTBIQ, BLM, homorechten etc. Aan de andere kant gehoorzamen ze zonder slag of stoot dictatoriale regimes die hun bevolking onderdrukken en juist vreselijk anti homo, LGBTIQ etc zijn.
Ik heb geen idee wie je met 'ze' bedoelt: in westerse landen met vrijheid van meningsuiting mag je roepen wat je vindt dus zie je ook verschillende meningen.
Daarnaast is het gewoon niet mogelijk de hele wereld te boycotten; hoe zou je kunnen weten of degene die je computer in elkaar gezet heeft anti homo is?
Ik heb niets met Google, maar kan het wel weer waarderen dat zij zich terug hebben getrokken uit China bijvoorbeeld.
Dat heeft meer te maken met de Chinese overheid dan dat het een echte keuze van Google is. (al zal Google het framen dat ze 'tegen censuur' zijn is de meest logische reden natuurlijk het beschermen van de Chinese zoekmachines en app stores en natuurlijk dat ze de Amerikanen geen cruciale plek in hun infrastructuur willen geven)
mjtdevries @bzzzt5 juli 2024 16:12
Ik heb geen idee wie je met 'ze' bedoelt:
Grammaticaal gezien is het overduidelijk dat hij het met "ze" over Apple heeft.
hinerakatauri79 @marhalm5 juli 2024 15:52
Terugtrekken uit die markten zal maar één gevolg hebben. Dat die landen alternatieven zullen maken. Die landen zijn ook onderdeel van BRICS die steeds meer landen bevat en nu al voor bij de G7 is.

We kunnen best onze normen voor zetten.. Maar in 10-15 jaar zullen al die landen veel minder zaken doen met het westen. Als je ook bedenkt dat dat de landen zijn met de grondstoffen, dan kan je ook bedenken dat die landen als eerst een voorkeur zullen hebben die grondstoffen aan andere BRICS landen te verkopen.

Ons welvaart is NU al onder druk. Hoeveel duurder zijn onze producten in de afgelopen paar jaar geworden? Je hebt niets aan gelijkheid, vrijheid, LGTBIQ, BLM, homorechten etc als je welvaard naar de klote gaat.
marhalm @hinerakatauri795 juli 2024 17:12
Ik heb het niet eens zozeer over die markten verlaten, maar blaas hier in het westen dan niet zo hoog van de toren over al die ‘woke’ onderwerpen.

En dan bedoel ik een Tim Cook die speecht op een homobijeenkomst, of meeloopt in een optocht. Of al die filmpjes van ze met keurig een donkere, dikke vrouw, alternatieve Aziatische man, Aziatische vrouw, blanke vrouw met rood haar en daar dan eindelijk de blanke man, maar hij is wel dik en een homo.

En dat terwijl je in de oostelijke kant van de wereld graag meewerkt aan onderdrukkende dictators.
Donstil
@marhalm5 juli 2024 19:28
En dan bedoel ik een Tim Cook die speecht op een homobijeenkomst, of meeloopt in een optocht.
Je weet dat Tim zelf ook gay is toch? Dat lijkt mij namelijk al een hele belangrijke reden waarom hij dat doet, hij is invloedrijk en gay dus heel mooi dat hij die zaken probeert te combineren.

Mensen die buiten het bakje van sommige vallen hebben daar lang genoeg last van gehad, dat mag wel eens over zijn en heeft op zichzelf ook helemaal niets met Rusland te maken.
marhalm @Donstil7 juli 2024 17:03
Tuurlijk weet ik dat, en het is prima dat hij dat doet.

Maar dan zou je verwachten dat hij wat minder makkelijk meewerkt met wrede dictators, die helemaal niets met mensenrechten hebben. Hier, het is een persoonlijke mening, maar ik vind dat hypocriet. Voor het rijkste bedrijf ter wereld zou je denken dat ze die pauperige Russische markt wel kunnen overslaan. Dat land heeft geen toekomst meer.
Donstil
@marhalm7 juli 2024 17:07
Tuurlijk weet ik dat, en het is prima dat hij dat doet.

Maar dan zou je verwachten dat hij wat minder makkelijk meewerkt met wrede dictators, die helemaal niets met mensenrechten hebben. Hier, het is een persoonlijke mening, maar ik vind dat hypocriet. Voor het rijkste bedrijf ter wereld zou je denken dat ze die pauperige Russische markt wel kunnen overslaan. Dat land heeft geen toekomst meer.
Ik niet, je straft er namelijk niet de “dictator” mee maar de inwoners en juist die inwoners kunnen er niets aan doen.

Het is een makkelijke en westerse gedachte om dan te denken dat het volk wel in opstand zal komen maar de historie heeft al meermaals uitgewezen dat dit niet gaat gebeuren.

Even los van het feit dat dit natuurlijk helemaal niets met het spreken op homo bijeenkomsten te maken heeft natuurlijk.
marhalm @Donstil7 juli 2024 17:09
Natuurlijk wel. Het is voor A staan, maar voor een dictator A tegenwerken.
marhalm @hinerakatauri795 juli 2024 17:15
We hebben het niet zo goed als onze ouders, maar wat mij betreft zijn we rijk genoeg hier. Producten zijn overal in de wereld naar een kolderiek prijsniveau gestegen. De hoge inflatie schijnt voorbij te zijn, nu is het gewoon gegraai van bedrijven :)
marhalm @hinerakatauri797 juli 2024 17:07
Rusland groeit nu snel omdat ze alle laatste roebels met schuim in de bek in de wapenindustrie pompen. Het is vrij logisch dat een oorlogseconomie in het begin hard groeit.

Maar daarna, als Poetin’s kas leeg is, valt de hele boel als een kaartenhuis in elkaar. En vergeet ook niet dat er alleen geld in de wapenindustrie wordt gepompt. Al het andere wordt verwaarloosd: gebouwen, wegen, energiecentrales, spoorlijnen, onderhoud aan vliegtuigen, gezondheidszorg, educatie, etc.

Vergis je niet: Rusland is helemaal kapot en als de boel straks instort zal het een eeuw lang een land zonder enige betekenis zijn.
hinerakatauri79 @marhalm7 juli 2024 19:40
Ik ben het niet met je eens.

De In en Export is met 2/3 toegenomen. De reden dat BRICS zo groeit is tweeledig. Veel landen zijn tegen de dubbele waarden en normen van het westen. Paar jaar geleden zouden die landen zonder keus dicht bij het westen zijn om toch op de wereld handel te zitten.
Maar Rusland heeft laten zien dat dit niet hoeft, sterker nog Inclusief extreem veel sancties heb je het westen niet nodig. En nu zie je dat veel landen toch voor de BRICS zullen kiezen.
En zodra ze zien dat ze zaken kunnen doen zonder tussenkomst van het westen zal dit alleen toenemen.

Rusland heeft heel veel goud gekocht de afgelopen 10 jaar. Ze hebben een erg lage schuld. Ze hebben alles in Rusland wat ze nodig hebben om te leven.. Wat zie je precies instorten? De handel met niet westerse landen neemt toe, elk land die zich aansluit bij de BRICS is een nieuwe markt.

Rusland en China zijn hard op weg om producten en diensten die het westen levert te dubliceren, Zal niet gelijk goed gaan maar in een paar zullen ze hetzelfde bieden.. Waar denk jij dat niet westerse landen die producten zullen kopen?
Ro4x @iAR5 juli 2024 10:56
En wat tegelijkertijd heel vreemd is.. Vrijwel alle grote sociale platforms en nog duizenden andere sites zijn geblokkeerd in Rusland. Behalve YouTube. Daar kan iedere rus, zonder VPN bij. Bron
genosis @Ro4x5 juli 2024 11:04
Maar daar zorgt het algoritme wel voor lokale content, dus dat is minder een probleem voor de overheid denk ik.
Ro4x @genosis5 juli 2024 12:09
Ik denk dat dat sowieso niet snel een probleem zal zijn. Andere sociale platforms hebben ook een dergelijk algoritme. Ik moet zeggen dat ik op YouTube eigenlijk geen Nederlandse content krijg aanbevolen, persoonlijk.
emeralda @Ro4x5 juli 2024 13:43
Grote broer Xi wankelde vanwege de economie. Zelfs zogenaamd almachtige autocraten buigen voor het volk als de werkloosheid oploopt. Democratie kun je niet eten.
Mr. Freeze @BruceLee5 juli 2024 11:39
Wat is voor ons dan geblokkeerd?
loki504 @Mr. Freeze5 juli 2024 12:20
Verschillende torrent sites. Ja er zijn proxysites maar het origineel is geblokkeerd.
Mr. Freeze @loki5045 juli 2024 12:29
Nou weet ik niet of we het downloaden van illegale content als een mensenrecht mogen beschouwen, maar het nieuws en de opinie's mag je lezen uit welke hoek je het liefste hebt.

btw, als iemand gaat torrenten dan mag ik hopen dat ie sowieso al een vpn heeft (op een PC zonder aangemelde diensten)
loki504 @Mr. Freeze5 juli 2024 12:31
ik doelde ook niet perse op mensen rechten maar het is wel bij ons geblokkeerd.
willieverhoef @loki5045 juli 2024 13:02
Zelfs verschillende Russische nieuwssite omdat ze propaganda verspreiden. OK kan zijn, doet postbus 51 misschien ook wel. Maar geef ons zelfd die keuze. Misschien kan juist de AIVD dan juist beter inzicht krijgen wie dit zijn.
Hansie9999 5 juli 2024 11:03
Ben geen apple gebruiker, maar ik hoop dat net voor deze gevallen je nu al eindelijk apps kan sideloaden op een iphone ?
Crp @Hansie99995 juli 2024 11:15
Ja dat kan al heel lang. Misschien niet zo makkelijk als op Android, maar het is wel degelijk mogelijk.
Luchtbakker @Hansie99995 juli 2024 11:27
Op de legale manier moet je wel een EU firmware hebben, want tot op heden is sideloaden buiten de EU niet mogelijk.
Hansie9999 @Luchtbakker5 juli 2024 11:34
Ah ok,

bedankt voor de info @Crp en @Luchtbakker , dan hoop ik voor de mensen daar dat ze in Rusland de EU versie verkochten en geen speciale RU versie, of anders is het nu enkel nog het "poetin internet" beschikbaar :(
Donstil
@Luchtbakker5 juli 2024 11:38
Op de legale manier moet je wel een EU firmware hebben, want tot op heden is sideloaden buiten de EU niet mogelijk.
Sideloaden kan ook buiten de EU al jaren op iOS. Er zitten uiteraard de voor Apple bekende limitaties aan maar het is zeker mogelijk.
Stroper @Hansie99995 juli 2024 11:38
Aangezien Rusland geen lid is van de EU, is het antwoord neen.

Wat eventueel wel kan(voor mensen met een Mac), is een gratis developer account aanmaken en dan zelf apps installeren via Xcode(moet wel wekelijks hernieuwd worden), maar das vooral intressant voor homebrew-spul waarbij je de broncode hebt, niet voor commerciële apps.
Donstil
5 juli 2024 11:40
Ach ja Apple moet aan de lokale wetgeving voldoen net zoals ze hier bijvoorbeeld aan de DMA moeten voldoen.

Ze zullen het ongetwijfeld met de hakken in het zand gedaan hebben zoals ze altijd met dit soort regels doen.
CivLord
5 juli 2024 11:47
Het lijkt me dat Apple zelf ook een redelijk sterk drukmiddel heeft.
Wanneer het niet mee zou werken zo het Rusland moeten verlaten. Maar het is officieel al niet meer fysiek in Rusland aanwezig en het heeft er geen winkels met voorraad. Dus daar zal een gedwongen vertrek weinig schade/ verlies veroorzaken. Aan de andere kant kan Apple wel zeggen at wanneer het Rusland gedwongen moet verlaten, alle diensten voor alle in Rusland geactiveerde/ geregistreerde/ aanwezige devices worden stopgezet. Dus geen iCloud, geen Appstore, geen updates, geen iMessage/ agenda/ etc.
Ook in Rusland geldt een iPhone en een iPad als statussymbool. Wie in het Kremlin zou willen riskeren dat al die hoogwaardighiedsbekleders, oligarchen en al hun familieleden hun favoriete devices weg kunnen gooien?
Littlemarc 5 juli 2024 11:48
Niks geks aan. Bedrijven moeten voldoen aan wetgeving van de landen waar ze actief zijn. Dat moeten ze hier ook.
pauldebra 5 juli 2024 12:21
Het wordt steeds moeilijker om Russisch zo te vertalen naar andere talen (waaronder het Nderlands) dat de werkelijke betekenis duidelijk wordt. Waar het artikel "Roskomnadzor, het agentschap voor digitale communicatie" zegt had natuurlijk moeten staan: "Roskomnadzor, het agentschap tegen digitale communicatie".
Talen veranderen voortdurend. Het blijft lastig om steeds weer de nieuwe betekenis van oude woorden en uitdrukkingen te blijven volgen.
CPV @pauldebra5 juli 2024 13:37
1984:
het ministerie van vrede doet aan oorlog,
het ministerie van liefde doet aan martelingen
enz.
moimeme @CPV6 juli 2024 19:01
uit nrc 21 maart, artikel door Michel Kerres en Clara van de Wiel:
Het is de bedoeling om met 90 procent van de opbrengst wapens te kopen, via een speciaal fonds, de Europese Vredesfaciliteit.

[Reactie gewijzigd door moimeme op 22 juli 2024 17:35]

CrimInalA 5 juli 2024 15:11
Rusland doet wat Amerika en Europa ook doen .

Rusland : Als de apps ontwikkeld worden in het Westen dan wordt het verboden
Amerika/Europa : Chinese software en hardware moet weg + hoge import op goederen die wij ze nog laten importeren

Ik snap die redenatie van Rusland heel goed trouwens . Het Westen zal maar al te graag gebruikers in Rusland targetten om hen apps te laten installeren waarmee ze dan backdoors kunnen openen of informatie kunnen verzamelen over inwoners van Rusland .

Appmakers , alsook Apple zelf , implementeert gewoon backdoors op vraag van overheden en inlichtendiensten . Dus ja , niet gek dat Rusland dan reageert .

Dat zijn uiteindelijk handelsoorlogen die al langer dan vandaag lopen .
vrmeulen @CrimInalA5 juli 2024 17:06
Appmakers , alsook Apple zelf , implementeert gewoon backdoors op vraag van overheden en inlichtendiensten.
Kun je onderbouwen waar je dit op baseert? (oprechte vraag)
Bij mijn weten heeft Apple altijd in alle toonaarden ontkend iedere vorm van backdoor of master key in te bouwen die dit mogelijk zou maken. Ik zeg niet dat Apple hiermee 100% de waarheid spreekt, maar als er tegenbewijs is, zou ik het graag zelf zien.

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