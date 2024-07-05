Apple zou in Rusland 25 vpn-apps hebben verwijderd op verzoek overheid

Apple zou in Rusland 25 vpn-diensten hebben verwijderd uit de App Store op verzoek van de Russische overheid. Persbureau Interface meldt dat het gaat om enkele veelgebruikte diensten zoals NordVPN en Proton. Enkele diensten bevestigen de verwijdering.

Het Russische persbureau Interfax schrijft dat Apple 25 apps heeft verwijderd uit de App Store. Dat zou het bedrijf hebben gedaan in opdracht van Roskomnadzor, het agentschap voor digitale communicatie, dat onder het ministerie van Digitale Zaken valt. Roskomnadzor bevestigt het verzoek aan Interfax.

Interfax schrijft niet expliciet waarom Rusland dat verzoek heeft gedaan, maar een van de getroffen vpn-diensten, Red Shield, doet dat wel. De dienst heeft een brief van Apple online gezet. Daarin zegt Apple dat het de apps heeft verwijderd omdat die 'content bevatten die illegaal is in Rusland'. Als Apple die apps niet had verwijderd, had het Rusland moeten verlaten. Het was al langer bekend dat Rusland kort na de invasie van Oekraïne grote vpn-diensten verbood, maar dat waren er slechts een paar en het was eenvoudig een nieuwe te vinden.

Volgens Interfax gaat het in ieder geval om NordVPN, Proton, Red Shield, Planet, Hidemy.Name, Le VPN en Private Internet Access. In totaal zouden het er dus meer zijn, maar een volledige lijst is niet bekend.