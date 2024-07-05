Netflix-serie over Horizon: Zero Dawn gaat mogelijk niet door

De Netflix-serie op basis van Horizon: Zero Dawn komt mogelijk niet meer uit. Het project is volgens Rolling Stone geannuleerd vanwege beschuldigingen van wangedrag door de showrunner.

Journalist Cheyenne Roundtree van Rolling Stone schrijft op X dat twee verwachte Netflix-series die door Steve Blackman werden ontwikkeld, niet langer uitkomen. Een van de twee series is die over Horizon: Zero Dawn. In 2022 bleek dat Sony werkte aan een Netflix-serie over de populaire PlayStation-game, die wordt gemaakt door de Nederlandse ontwikkelaar Guerilla Games.

De annulering zou te maken hebben met problemen met Steve Blackman, de showrunner. Rolling Stone schreef eind juni een uitgebreide reportage over vermeend wangedrag van Blackman. Werknemers beschuldigen hem ervan een 'vijandige werkomgeving' te scheppen, wat Blackman zelf ontkent. Netflix noch Sony heeft al iets laten weten over de serie.