Netflix-serie over Horizon: Zero Dawn gaat mogelijk niet door

De Netflix-serie op basis van Horizon: Zero Dawn komt mogelijk niet meer uit. Het project is volgens Rolling Stone geannuleerd vanwege beschuldigingen van wangedrag door de showrunner.

Journalist Cheyenne Roundtree van Rolling Stone schrijft op X dat twee verwachte Netflix-series die door Steve Blackman werden ontwikkeld, niet langer uitkomen. Een van de twee series is die over Horizon: Zero Dawn. In 2022 bleek dat Sony werkte aan een Netflix-serie over de populaire PlayStation-game, die wordt gemaakt door de Nederlandse ontwikkelaar Guerilla Games.

De annulering zou te maken hebben met problemen met Steve Blackman, de showrunner. Rolling Stone schreef eind juni een uitgebreide reportage over vermeend wangedrag van Blackman. Werknemers beschuldigen hem ervan een 'vijandige werkomgeving' te scheppen, wat Blackman zelf ontkent. Netflix noch Sony heeft al iets laten weten over de serie.

Horizon : Zero Dawn - Complete Edition - PLAYSTATION HITS

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 05-07-2024 11:41 58

05-07-2024 • 11:41

58

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Horizon Zero Dawn

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Reacties (58)

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Alxndr 5 juli 2024 11:54
Voor het geval ik niet de enige ben, een showrunner is dus gewoon de producent...

Kunnen ze die niet gewoon vervangen door een andere creatieveling zonder losse handjes of een grote bek, of is de hele industrie zo verrot dat dat niet lukt?

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 20:05]

harmvzon @Alxndr5 juli 2024 14:13
Een showrunner is niet gewoon de producent. Een showrunner is de hoogst mogelijke schakel bij een serie. Hij is vaak eindregisseur, hoofdschrijver, initiator en executive producer samen. Hij is de gene die Netflix een smak geld heeft gevraagd voor de serie en verantwoordelijk is daarvoor.

"A showrunner is the top-level executive producer of a television series, who outranks other creative and management personnel, including episode directors, in contrast to feature films, in which the director has creative control over the production, and the executive producer's role is limited to investing. In scripted comedy and drama TV shows, the showrunner also usually serves as the head writer (or its most prolific writer). The role of a showrunner is not present on all television series, especially outside the US; this article describes the nature of the role where it is present."

wat ook te lezen is in je link.
michaelkamen @Alxndr5 juli 2024 12:08
Showrunner is niet zomaar de producent. Het is de eindverantwoordelijke voor de hele serie. Vaak is de Showrunner ook degene die het verhaal schrijft, casting keuzes maakt, en de hele visie voor de serie bepaalt.
Vervangen kan zeker, maar kost tijd en geld, vooral afhankelijk van hoever men al is. (zeker als de vervanger een andere visie heeft, en dus dingen wil gaan aanpassen)
Bark_At_The_Cat @michaelkamen5 juli 2024 12:29
In Amerikaanse producties is er vaak een heel team dat afleveringen schrijft, maar de showrunner is meestal wel de lead van het team van schrijvers. Op die manier is het mogelijk om bijv. 24 afleveringen per jaar te produceren voor bepaalde series. Deze aanpak heeft wat schaalvoordelen maar er zitten ook wel wat addertjes onder het gras. Bij bijvoorbeeld een serie als The Walking Dead zat er een enorme variate in de schrijfkwaliteit, en waren er ook behoorlijke continuïteitsproblemen.

Een vuistregel bij Amerikaanse series is hoe meer afleveringen per seizoen, hoe slechter de serie.

In Britse/Europese series is het gebruikelijker dat één schrijver of een klein groepje van schrijvers alle afleveringen schrijft. Dat maakt het produceren van veel afleveringen lastiger, maar vaak zijn de budgetten veel lager en is de intentie nooit 24 afleveringen per seizoen te schrijven. Het komt de kwaliteit vaak wel ten goede.

Overigens is het steeds minder gebruikelijk om zoveel afleveringen te produceren. Dure producties zoals House of the Dragon houden het rond de 10.

[Reactie gewijzigd door Bark_At_The_Cat op 22 juli 2024 20:05]

JDx @Bark_At_The_Cat5 juli 2024 13:20
Grappig, dat zag ik ook altijd zo en de lengte van afleveringen ook. Die van 8 afleveringen zijn vaak top.

Series van 20-25 minuten zijn doorgaans (vaak comedies) ook slechter dan die van 45 minuten.
Horatius @JDx5 juli 2024 15:49
Zowel afleveringen per seizoen als duratie zeggen naar mijn mening niet zoveel zonder context.

Het gaat pas mis als ze een publiek proberen aan te spreken met een verkeerde verhouding.

Een aflevering van Sherlock ga ik toch even beter voor zitten dan van Brooklyn Nine Nine bijvoorbeeld. Ik zou niet willen dat de afleveringen van B99 allemaal opeens 45 minuten duren.

Korte series hebben hun plaats. Ja ze hebben vaak minder verhaal en misschien minder diepgang maar dat zegt niks over de kwaliteit. Alleen een doel met waar, wanner en door wie ze worden bekeken.
lenwar
@JDx5 juli 2024 13:41
Wat je tegenwoordig ook ziet gebeuren is dat afleveringen meer variëren in lengte. Vooral bij series die door/voor streamers gemaakt worden. Dan zie je toch dat er minuten (5-10) verschil kan zitten tussen de langste en de kortste aflevering. Dit klinkt flauw, maar voor een lineaire zender is dat natuurlijk fnuikend.

De relatie in de lengte van afleveringen heb ik eigenlijk nooit gelegd. Wat mij in de praktijk opvalt, is dat je ziet/voelt met welke insteek de makers (schrijvers/acteurs/enz.) de titel maken. Is het alleen maar werk of is er een passie voor de productie.

Uiteindelijk moet er gewoon geld verdiend worden. Dat spreekt voor zich. En het liefst zo veel mogelijk. Maar je ziet vaak wel of een titel echt puur gemaakt is om met de hype mee te gaan en even snel te knallen of dat er echt aandacht aan gegeven is door iedereen waar en wanneer nodig.
Finraziel
@lenwar5 juli 2024 18:11
Een stuk meer variatie kan ook nog wel... ik weet zo geen voorbeeld voor de geest te halen maar ik heb series gezien (volgens mij van Netflix) waarbij de kortste aflevering net een half uurtje was terwijl de langste eigenlijk meer formaat film was met bijna 1,5 uur (hoewel films tegenwoordig meestal eerder 2 of nog langer zijn).

Ik vind het prima, liever dat de creativiteit leidend is daarin dan dat alles afgekapt is om precies tussen de reclameblokken van lineaire TV-zenders te passen.
Thalaron @lenwar5 juli 2024 23:36
Ik zou bij een serie als Game of Thrones (los van hoe het is afgerond) en bijvoorbeeld Breaking Bad mij niet kunnen voorstellen dat ze zo’n impact zouden hebben gemaakt als de afleveringen 15-25 minuten per stuk zouden duren.

Een goed verhaal of deel hiervan wegzetten in een kwartier of drie kwartier tot een uur of meer is gewoon lastig. Bij Brooklyn Nine Nine of The Big Bang Theory zou 45-60 minuten per aflevering juist veel te lang zijn. Te weinig inhoud om het boeiend te houden.

Daarbij kan je een comedyserie van 20 minuten even tussendoor meepakken of zonder 100% op te letten tijdens het eten aanzetten.

Iets met wen verhaal dat de moeite waard is om je focus bij te houden, daar ga je meer echt voor zitten. Althans ikzelf wel.

Kort VS lang zegt mijns inziens niet direct iets over kwaliteit overigens, meer het soort publiek dat je zoekt/ genre dat verhaal zoekt ipv een kort vermaak.

Ik ben een liefhebber van mooie series en films met verhaal en diepgang. Hoewel ik bovengenoemde series allemaal kan waarderen, ligt mijn voorkeur toch meer bij de series/ films die de tijd nemen om een verhaal neer te zetten. Voor mij komt dat vaak neer op ‘kwaliteit’ vs ‘kwantiteit’.

Films van 1u 20m-1u 35m boeien mij meestal minder dan die van 2 tot soms wel 4 uur. Dat wil niet zeggen dat een korte(re) film niet goed kan zijn, maar vaak levert dat wel links of rechts in op kwaliteit.

Maar goed, je aandacht erbij kunnen en willen houden is dan natuurlijk wel key.
Toshirou @JDx5 juli 2024 13:33
45 minuten per aflevering genoeg om in te kunnen vertellen wat er in het verhaal van een aflevering nodig is zonder te veel erin te moeten knippen en 8 tot 12 afleveringen is gewoon een goed aantal zodat de kwaliteit er niet onder heeft te lijden.
jpfx @Alxndr5 juli 2024 12:07
Uit het artikel wat je hebt aangegeven:
the showrunner also usually serves as the head writer (or its most prolific writer).
En is de hoofdinvesteerder...
Alxndr @jpfx5 juli 2024 13:15
Ah ik las niet verder dan de eerste regel, want ik bedoelde eigenlijk subtiel aan te geven dat showrunner volgens/voor mij een onbekende term is, die in het artikel toegelicht had mogen worden.

Dat over hoofd investeerder verbaast me trouwens.
JDx @Alxndr5 juli 2024 13:53
Je ziet ook vaak dat na het eerste seizoen de hoofdpersoon ook opeens executive producer is.

Vraag me dan altijd af of dat gewoon is om ook wat inspraak te hebben of stond de serie op losse schroeven en heeft de hoofdpersoon het stokje overgenomen om de boel draaiende te houden.
GeroldM @JDx5 juli 2024 16:22
Nee, dat is vaak puur en alleen om geld. Acteurs worden betaald naar mate hun personage in beeld in te zien in het eindproduct. En ja, dat gaat over seconden in beeld. Er is vaak ook een limiet aan wat er per aflevering gespendeerd mag worden. Daar valt dat 'acteurs in beeld' budget ook onder.

Is de serie echter succesvol, dan willen de hoofdpersonages meer vangen. Met een 'executive producer'-credit voor 1 of meerdere hoofdpersonages kan er vanuit dat budget overgeheveld worden naar het salaris van de hoofdpersonage(s).

Is een boekhoudkundige "truuk" om door vakbond-vastgelegde tarieven voor acteurs zo lang mogelijk zo laag mogelijk te houden. Want vakbonden zijn tenslotte vuige vieze ondingen in de ogen van Hollywood studios en streamers. Voor producers is er weinig vastgelegd, dus extra salaris voor hoofdpersonages kan makkelijker uit die pot worden betaald.

"Hollywood bookkeeping" is helaas een term. Bokkesprongen die je daar ziet....
Zoop @Alxndr5 juli 2024 12:03
Daarom dekt de term producent de lading niet, denk ik. Hij is letterlijk de showrunner, hij runned de show, en zonder hem, is er dus niks. Althans zo vat ik het op. Iemand die het niet alleen produceert, maar ook het voortouw neemt om te zorgen dat het project daadwerkelijk gedaan wordt. En de verscheidene partijen die er dan mee akkoord gaan met die specifieke persoon.

Als je die dus vervangt begin je wezenlijk helemaal overnieuw. Dus inderdaad, niet zo simpel.

Dat is wat ik er van maak en de ervaring hoe dat vaker gaat met "showrunners", als die op de schop raakt, belandt zo'n project vrijwel altijd in de koelkast. Die wordt er meestal niet eens meer uitgehaald, als ze dan toch verder willen met hetzelfde idee dan is dat vaak gewoon opnieuw from scratch.
kuurtjes @Alxndr6 juli 2024 03:37
Misschien zijn het de anderen. In Amerika krijg je de laatste tijd immers snel verwijten naar je hoofd geslingerd. Ik denk dat dat komt omdat mensen helemaal niet zo heilig zijn als wat je online ziet op al de gemodereerde platformen, en dat mensen iets inbeelden dat gewoon niet haalbaar is. Misschien zegt die man gewoon z'n mening zonder aan hun o zo kwetsbare gevoelens te denken.

Ik probeer maar wat perspectief te scheppen.
BrbZrk @Alxndr6 juli 2024 09:35
De industrie is verrot maar niet omdat iedereen losse handjes heeft of oid.
Dark Angel 58 @Alxndr8 juli 2024 15:07
Voor het geval ik niet de enige ben, een showrunner is dus gewoon de producent...

Kunnen ze die niet gewoon vervangen door een andere creatieveling zonder losse handjes of een grote bek, of is de hele industrie zo verrot dat dat niet lukt?
Precies... vraag aan Sony om hem te vervangen. Dan is het probleem opgelost, wel dat het verhaal opnieuw moet geschreven :') ja echt waar... helaas.
Anders blijft het slechte imago van Steve Blackman aan zijn verhaal knagen :')
Mark de Vaal @Alxndr5 juli 2024 12:32
Ik snap niet dat je een +1 krijgt, maar je kent het verhaal niet en ik ook niet.
Waarom zou hij losse handjes hebben?
Waarom zou hij een grote bek hebben?

Het kan zijn dat de omgeving waar hij in werkt sowieso al verrot is toch?
Balskyy @Mark de Vaal5 juli 2024 13:25
orginele bericht van Rolling Stone website:

‘The Umbrella Academy’ Showrunner Accused of ‘Toxic, Bullying, Manipulative, and Retaliatory Behavior’
MneoreJ @TV_NERD5 juli 2024 14:09
Tja, vergeet niet dat je als persoon voor het scherm wel makkelijk praten hebt. Vooral omdat de neiging toch al snel is om de makers te verdedigen. Immers, zij bezorgen je de programma's die je zo leuk vindt, dus dan doen ze in ieder geval iets goed. Eventuele klachten bagatelliseren is dan ook snel gedaan, maar als je zelf een baas zou hebben die je als vuil behandelt zou je de eerste zijn om te roepen dat je onder zulke onprofessionele omstandigheden niet wil werken.

Als je aan de ontvangende kant bent van tiranniek gedrag is het natuurlijk een stuk lastiger om er maar gelaten over te doen. Ik denk dat het een stuk minder te maken heeft met of mensen hard of zacht zijn en een stuk meer dat we in de 24/7 nieuwscyclus en talloze online uitlaatkleppen gewoon veel sneller horen over dit soort dingen, terwijl het vroeger allemaal binnenskamers bleef. Zeker in de entertainmentindustrie zakt je de broek soms op de enkels als je hoort wat er in het verleden allemaal voor "normaal" doorging.
alt-92 @TV_NERD6 juli 2024 19:38
Er zit wel een verschil in "uitgekafferd" worden en echt uitgekafferd worden.
Naarmate ik ouder ben geworden heb ik ook veel minder geduld met potentaatjes en zuigers, ongeacht paygrade. Ik heb er dan ook geen problemen mee als personen die menen alles te mogen flikken daarop aangesproken worden.
TV_NERD @alt-926 juli 2024 20:15
Naarmate ik ouder word en dus in de rangen klim, kom ik toch echt in steeds hardere en grovere gesprekken terecht. Geen probleem, dikke huid :) Ik blijf erbij dat als je mee wilt spelen aan de top (dus Netflix en niet het lokale TV-kanaaltje) je daar gewoon op voorbereid moet zijn.

Edit: Naar buiten toe en richting de lagere rangen zijn we natuurlijk allemaal knuffelberen. Anders krijg je ook geen waardevolle info. Als ik een keer bij operations over de vloer kom komt er ook geen verkeerd woord uit mijn mond. Maar in de meetings met gelijkgeschikten en directe onderdanen is het toch echt een ander verhaal.

Edit 2: Lees snakes in suits eens, goed boek. Kunnen veel mensen niet tegen.

[Reactie gewijzigd door TV_NERD op 22 juli 2024 20:05]

Polderviking 5 juli 2024 12:19
Misschien maar beter ook, games naar film vertalen blijft een listig territorium. Netflix heeft daar zeker geen goed trackrecord in.
Eigenlijk zijn alleen The Last of Us en Fallout in mijn beleving voorbeelden van echt goed geslaagde gevallen.

Je moet met goede adaptaties echt iemand hebben die het kan laten om er te veel een eigen stempel op te willen plakken, en het bronmateriaal niet alleen respecteert maar ook adoreert.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 20:05]

CH4OS
@Polderviking5 juli 2024 12:46
Netflix heeft 2 (animated) series, die anders niet zo heel slecht zijn. Eentje is geloof ik in het DOTA2 universum (Dota: Dragon's Blood), het andere in het League of Legends universum (Arcane). Volgens mij zijn die series best positief ontvangen.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 20:05]

Toshirou @CH4OS5 juli 2024 13:27
Arcane is een schoolvoorbeeld hoe het moet. Die serie staat op dit moment wel aan de top als het gaat om game naar tv-serie adaptaties. Alles is gewoon erg goed gedaan. Van de storytelling tot de zeer geslaagde artstyle. Alles klopt aan deze serie.

Het kan wel, maar dan moet het wel met respect voor het bronmateriaal worden gedaan. En dat is hier goed gelukt.
GeroldM @Toshirou5 juli 2024 16:42
"Arcane best goed ontvangen"

Nu volg ik wat websites die je op de hoogte houden welke series zijn/worden gecancelled. Netflix geeft nooit echte kijkcijfers vrij, maar na de "drop" van de 2e set Arcane afleveringen, meldde Netflix al dat een 2e seizoen was goedgekeurd. Als ik het mij goed herinner, werden alle afleveringen van Arcane's eerste seizoen "gedropped" in 3 sets.

Normaal gesproken rapporteren deze sites niet zo heel snel over series die door streamers in het algemeen en Netflix in het bijzonder. Arcane was de uitzondering op de regel, dat was wel heel snel duidelijk.

En ja, wie Arcane niet gezien heeft, dat is een serieuze aanrader. Zelfs voor personen die niet van video-spellen en/of animaties houden. De verhaalvertelling in het eerste seizoen is namelijk van een zeer hoogstaand nivo, net zoals de cinematografie (camera-opstellingen, belichting en dat soort zaken). Daarnaast vond ik de muziek ook van heel goede kwaliteit. Maar dat laatste is subjectief.
Mark de Vaal @Polderviking5 juli 2024 12:26
Eigenlijk zijn alleen The Last of Us en Fallout in mijn beleving voorbeelden van echt goed geslaagde gevallen.
Deze zijn ook niet door Netflix gemaakt.

Fallout ben ik mee bezig en is tot nu toe een leuke serie.
Polderviking @Mark de Vaal5 juli 2024 12:34
Netflix heeft een reputatie maar er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden gemaakt door veel verschillende mensen.

Tomb Raider heeft verschillende verfilmpingen, Resident Evil, Silent Hill, Monster Hunter.

Niet allemaal slechte films trouwens, Tomb Raider en Resident Evil hebben best een entertainment waarde in mijn ogen. Maar het zijn wel allemaal slechte adaptaties waar net zo goed een andere naam aan kon hangen.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 20:05]

Boermansjo @Polderviking5 juli 2024 12:33
Ik vond Defiance ook nog leuk. Nu dat was een serie waar ze gelijktijdig het spel hadden gemaakt (en de ingame saison liep gelijk met de serie) Zie : Wikipedia: Defiance (TV series)
Carlos0_0 @Boermansjo5 juli 2024 12:50
Jammer zo te zien nergens te bekijken ziet er wel leuk uit op zich, nou ja kan het altijd nog eens ergens anders vandaan plukken altijd nog :).
poktor @Polderviking5 juli 2024 12:55
Eens. En in dit geval gaat het om een erg filmische game, wat inhoudt dat je met de scenes in de game kant en klare storyboards hebt die je 1:1 kunt overnemen. Lijkt mij makkelijk om te doen, zolang je de game inderdaad respecteert.
lenwar
@Polderviking5 juli 2024 14:02
Klopt. Maar The Last of Us en Fallout zijn ook gemaakt vanuit het emotionele perspectief van de kijker. En daar zit een groot verschil in.

Het enige dat je hoeft te doen om een serie/film-adaptatie van iets te maken is de sfeer overbrengen. Het verhaal mag best afwijken. Je moet er alleen voor zorgen dat de kijker hetzelfde gevoel krijgt bij de serie als bij het spelen van het spel.0

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Lichte spoiler alert
Pak Fallout. De drie hoofdkarakters zijn drie speler-typen. Lucy is de 'beginnende speler', die heel moralistisch het spel wil gaan spelen. Wil fair zijn. Wil de wereld een beetje beter maken.
Maximus is een moraalridder die z'n eigen moraal op de wereld wil plaatsen, maar tegelijkertijd angstig en ook gewoon aan het overleven is.
Cooper is een doorgewinterde overlevende die gewoon in leven wil blijven en zich eigenlijk geen ruk meer kan interesseren wat een ander van 'm vindt, z'n eigen moraal doorstoot naar de buitenwereld en als je het er niet mee eens bent zoek je het maar uit.

Bovenstaande is uiteraard kort door de bocht en gegargeerd, maar het zijn wel de drie basisspelertypen.

Als de serie niet meer had geweest dan wat special effects en wat herkenningspunten (blauwe overal, vage wapens, wat monsters), dan hadden ze er niet mee weggekomen.
X-Kiwi 5 juli 2024 11:49
Ik heb volop genoten van de film binnenin het spel en misschien is het beter dat het daarbij blijft - en dat het geen 2e Rings of Power wordt.
RoamingZombie @X-Kiwi5 juli 2024 12:11
Mijn geheugen laat mij in de steek. Ik heb beide delen gespeeld maar kan mij geen film in het spel herinneren?
Sorcerer8472 @RoamingZombie5 juli 2024 12:34
Het is een vrij filmische game, wellicht is dat wat X-Kiwi bedoelt?
RoamingZombie @Sorcerer84725 juli 2024 12:35
Waarschijnlijk. De reden dat ik het niet snapte is omdat er ook daadwerkelijk spellen zijn waarin je films kan kijken zoals The Darkness.
Dark Angel 58 @RoamingZombie8 juli 2024 15:02
Mijn geheugen laat mij in de steek. Ik heb beide delen gespeeld maar kan mij geen film in het spel herinneren?
Hij bedoelt in game movie scenes.
Manderlay1 @X-Kiwi5 juli 2024 12:37
Persoonlijk vind ik rings of power goed. Beter dan de Hobbit, minder goed dan the lord of the rings
iqcgubon @X-Kiwi5 juli 2024 12:58
Exact dit. Het verhaal van de games is meer dan goed genoeg, met enorm veel cinematic momenten om op zichzelf te staan zonder zoveelste crappy film/serie.
hawke84 @X-Kiwi5 juli 2024 16:58
Deel 1 was geweldig. Staat in de top 5 beste games wat mij betreft.

Deel 2... Na 3 uur spelen, kon ik het gewoon niet meer aan. Heb de difficulty op Easy gegooit en door het verhaal heel gerend. Puur en alleen vanwege het karakter Sylens.

Zwak verhaal. Doorzichtige 1-dimensional karakters en een wapen-systeem dat zo ongelovelijk irritant is... je sleept uiteindelijk iets van 20 wapens mee en loopt constant te switchen.
TweakTwitch @hawke845 juli 2024 18:42
Het karakter Sylens was inderdaad vet. helaas is de stem acteur overleden... (helaas veel te jong) Lance Reddic. Zijn stem kwam mij altijd heel erg bekend voor. Maar hij speelde dus ook een rol in de serie The wire. Waar ik hem dus van kon. Ik ben benieuwd hoe ze hier in deel 3 mee om zullen gaan..
hawke84 @TweakTwitch6 juli 2024 20:18
Inderdaad, vond het erg jammer om te horen dat hij na de laatste John Wick-film was overleden.

Je kan echter best mooie dingen doen met machine learning modellen en audio. En Lance heeft veel "samples" achtergelaten voor ons, gelukkig.
poktor @X-Kiwi5 juli 2024 13:35
Eens. De game is een genot om naar te kijken, helemaal als je hem in ultrawide speelt. Meer een interactieve film dan een game eigenlijk. Prachtig gedaan. _/-\o_
Luminair 5 juli 2024 11:58
Erg naar. Eigenlijk bizar dat het zo lang geduurd heeft voordat zo iemand een halt word toegeroepen.

Jammer ook dat het ten koste van de serie gaat. Is het zo moeilijk om een vervangende Showrunner te vinden, of zit er gewoon te veel (scripts o.a.) verbonden aan hem?
SVMartin @Luminair5 juli 2024 12:18
Helemaal niet. Op basis van dit artikel is er alleen vermeend wangedrag en zijn er beschuldigen. De persoon zelf lijkt te ontkennen, wellicht onbewust onbekwaam. Maar er is zover ik hier lees nog helemaal geen objectief oordeel (van een rechter of onafhankelijke onderzoeker). Dus ik kan begrijpen dat een Netflix het project tot die tijd om hold zet, maar laten we voorkomen dat we voorbarige conclusies trekken, en als de beschuldigingen toch terecht blijken te zijn, laten we dan met de dader het gesprek aan gaan om te straffen, herhaling te voorkomen, en een tweede kans te geven.
Mark de Vaal @SVMartin5 juli 2024 12:29
Het kan zijn dat er al een toxische sfeer heerst, waardoor je vijandig opstelt en hierdoor het op wangedrag lijkt!
CH4OS
@SVMartin5 juli 2024 13:48
Netflix heeft er sowieso een handje van om snel stekkers uit zaken te trekken nog voordat er een veroordeling is bij grensoverschrijdend of ongewenst gedrag. Zie bijvoorbeeld Kevin Spacey (House of Cards, serie van Netflix dus), die zelfs nadat hij is vrijgesproken door een rechter, nog flink zwart wordt gemaakt (gecancelled heet dat tegenwoordig). Gelukkig voor Spacey, zijn er nu ook genoeg collega's van hem, die het wel genoeg vinden en voor Spacey opkomen, die het na 7 jaar (!!) al moeilijk genoeg heeft door al dat gedoe.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 20:05]

MneoreJ @SVMartin5 juli 2024 13:53
Voor zover ik het artikel lees gaat het hier juist niet om gedrag dat strafrechtelijk te vervolgen is (of in ieder geval heel moeilijk qua bewijslast en ernst). Dat maakt zulke discussies altijd lastig. De sfeer kan heel goed verkloot zijn zonder dat we iemand met water en brood de cel in kunnen gooien, en bestaat er eigenlijk ook niet zoiets als een "objectief oordeel" omdat er geen objectieve maatstaf is om naar te oordelen als er niet overduidelijk wetten overtreden zijn. De mensen die vinden dat ze onheus bejegend zijn denken er ongetwijfeld heel anders over dan de showrunner, en de mensen die alleen maar positieve ervaringen hebben gehad en "ik heb niks gemerkt" roepen ook.

Komt dan nog bovenop dat er grote financiële belangen spelen bij zulke dingen en je hebt een mooi recept voor een lastig parket.
MneoreJ @Luminair5 juli 2024 13:28
Eigenlijk bizar dat het zo lang geduurd heeft voordat zo iemand een halt word toegeroepen.
Niet echt, zolang de kijkcijfers goed zijn doet de showrunner blijkbaar "goed" werk. Het heet niet voor niets een industrie, de maatstaf voor hoe goed iemand bezig is is primair hoeveel de kassa rinkelt. Je moet het als showrunner dan ook echt bont maken voordat mensen ingrijpen omdat er gewoon niet meer te werken valt. Soms is de sfeer dan al zo verziekt dat het ook niet meer goed gaat met de kijkcijfers, maar lang niet altijd. Dat een show echter nog goede kijkcijfers draait wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen plezier heeft in het werk.

De medaille heeft natuurlijk ook altijd een keerzijde. Is de showrunner een tiran die de medewerkers afbekt en mensen eruit werkt bij de minste vorm van tegenspraak, of juist een verlicht genie die door het slijk gehaald wordt door een handjevol rancuneuze mensen die hun ei niet kwijt konden? Het antwoord zal ongetwijfeld afhangen van wie je het vraagt.

[Reactie gewijzigd door MneoreJ op 22 juli 2024 20:05]

Linksquest Moderator Spielerij
5 juli 2024 11:54
Jammer, had me best een leuke serie geleken, zeker gezien de inhoud, hoop dat het op een latere tijd alsnog gebeurd.
Inflatable 5 juli 2024 15:19
En kan iemand anders die "show" dan niet ff gaan "runnen"?

Het hangt toch niet allemaal van één persoon af?
Robru1 5 juli 2024 12:09
Heerlijk, die speculaties, of iets wel of niet doorgaat :)
Bulls 5 juli 2024 14:30
Vraag Michael Bay om er een film over te regisseren.

Instant succes
jwal 6 juli 2024 10:25
Niet dat ik op de serie zat te wachten..
Maar leuk he tegenwoordig, waar mensen die met name in de VS werken zulke lange tenen hebben dat ze niks meer kunnen accepteren. Alles wordt als problematisch gezien en de favo tactiek is dan om het met een stel andere meiden collectief anoniem te melden bij HR. Daarnaast wordt de tactiek ook gebruikt wanneer men boos is op iemand en men wraak wil nemen.
Een van de anonieme klagers haalde er bijvoorbeeld een situatie bij van Umbrella Academy, die uit zn verband was getrokken om maar proberen de showrunner in een kwaad daglicht te stellen.
Shaker74 8 juli 2024 09:25
Zou echt jammer zijn als dit geen serie wordt... De potentie is enorm.

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