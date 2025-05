Netflix krijgt Moments-functie om scènes uit films en series te delen

Netflix introduceert Moments, een functie waarmee gebruikers hun favoriete scènes in films en series kunnen opslaan. Die opgeslagen scènes kunnen vervolgens gedeeld worden met anderen. De functie wordt toegevoegd aan de Netflix-apps voor smartphones.

Netflix schrijft dat de Moments-functie per direct beschikbaar is in zijn iOS-app. De feature komt 'in de komende weken' ook naar Android. Gebruikers kunnen de functie uitproberen door eenmaal op het scherm te tikken tijdens het kijken van een film of serie. Onder in beeld moet dan een 'Moments'-tabblad verschijnen. Als gebruikers naar dat menu navigeren en vervolgens op 'Opslaan' drukken, dan wordt automatisch een bladwijzer naar het moment in kwestie toegevoegd.

Gebruikers kunnen die opgeslagen scènes daarna zelf bekijken, maar ook delen met anderen. Via het Moments-tabblad kunnen gebruikers het moment delen via een url of op sociale media. Anderen kunnen de scène in kwestie daarmee ook bekijken. Netflix hoopt de functie in de toekomst 'uit te breiden', maar zegt niet hoe en wanneer dat moet gebeuren.